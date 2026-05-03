Castro a caccia del riscatto al Dall’Ara

C’è un numero, o meglio una data che colpisce. Il primo dicembre il Bologna venne sconfitto a domicilio 1-3 dalla Cremonese allo stadio Dall’Ara. Da lì in poi, i rossoblù hanno perso 9 delle 12 partite giocate in casa. Oggi arriverà il Cagliari, praticamente salvo, ma non matematicamente; proprio come il Bologna, praticamente fuori da un pezzo dai giochi per l’Europa, ma non matematicamente. Oltre alle sconfitte interne, un altro problema deriva dai pochi gol: Castro e Odgaard sono chiamati ad invertire questa tendenza.

Italiano si affida a Castro?

Vincenzo Italiano è tornato ieri sull’argomento, nella conferenza stampa alla vigilia del match. La crisi dei risultati interni e dei pochi gol segnati necessita di una svolta. Santiago Castro o Odgaard? Per quanto riguarda gli esterni offensivi, Orsolini dovrebbe essere certo di un posto, mentre battaglieranno per una maglia da titolare Bernardeschi e Domínguez.

Come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, nelle ultime 12 partite casalinghe il Bologna ha segnato 7 gol. Orsolini su rigore nel k.o. con la Cremonese; Fabbian nel pareggio con il Sassuolo e nella sconfitta con la Fiorentina; Bernardeschi con il rigore decisivo contro l’Udinese, Rowe con l’Hellas Verona e nuovamente Orsolini con Freuler nel successo tra le mura amiche contro il Lecce.

Numeri che spaventano, considerando l’assenza delle punte in questo elenco. Castro ha giocato tanto, specialmente in seguito ai problemi fisici di Dallinga. Il giovane centravanti argentino non ha mai fatto mancare il suo apporto alla manovra rossoblù, siglando reti storiche e fondamentali nella campagna europea del Bologna.

Delle undici reti stagionali, tre sono arrivate in casa: in campionato ha timbrato solamente contro il Genoa, con un gol da cineteca. Odgaard ha segnato 7 gol in questa stagione: anche per il trequartista danese solo due centri al Dall’Ara. Tra poco meno di tre ore il Bologna è chiamato ad uno sforzo, per chiudere brillantemente questa stagione. A prescindere da chi partirà titolare, Castro e Odgaard, dovranno cercare di spezzare questo sortilegio, che non rende onore alle loro qualità, alla fame che li contraddistingue ed al talento che a Bologna e al Bologna non hanno mai fatto mancare.

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