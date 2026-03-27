Calciomercato Bologna – Castro al centro del progetto: i rossoblù fanno muro

Il concetto è semplice: tutti hanno un prezzo, ma non tutti sono sul mercato. In casa Bologna vale soprattutto per Santiago Castro, finito al centro di interessi importanti ma ritenuto troppo prezioso per essere sacrificato adesso. La dirigenza rossoblù, infatti, ha una linea chiara: trattenerlo almeno per un’altra stagione e respingere le proposte arrivate fin qui.

Castro pilastro del futuro

Nonostante le sirene di mercato, da Claudio Fenucci a Giovanni Sartori fino a Marco Di Vaio la volontà è compatta: Castro non si tocca. L’attaccante argentino, arrivato dal Vélez Sarsfield per circa 10 milioni di euro, è considerato un punto fermo anche per il futuro.

In Italia piace al Milan, mentre dall’estero si registrano attenzioni da parte di club di Premier League e La Liga. Ma davvero il Bologna può privarsi adesso di uno dei suoi prospetti più importanti? La risposta, almeno oggi, sembra negativa.

La fiducia è condivisa anche dall’allenatore Vincenzo Italiano, che vede in Castro un elemento su cui costruire il Bologna di domani.

Un progetto con Castro al centro

Cedere il centravanti proprio ora rappresenterebbe un rischio evidente. Il Bologna, infatti, si prepara già a cambiamenti importanti: Jhon Lucumí e Remo Freuler partiranno, così come non è escluso un addio di Riccardo Orsolini.

In uno scenario del genere, privarsi anche di Castro significherebbe smantellare gran parte dell’ossatura della squadra. E che messaggio passerebbe? Un segnale poco coerente con le ambizioni dichiarate dal club negli ultimi mesi.

È vero: davanti a un’offerta fuori mercato nessuna società può dirsi totalmente al riparo da tentazioni, nemmeno quando in gioco c’è Castro. Ma tra vacillare e cedere c’è una differenza sostanziale, e il Bologna sembra intenzionato a non fare quel passo.

Dallinga, futuro da valutare

Diverso il discorso per Thijs Dallinga. La società vuole osservare attentamente il suo rendimento fino a fine stagione, tra campionato ed Europa League.

Se dovessero arrivare segnali di continuità e crescita, l’olandese potrebbe restare e formare una coppia offensiva stabile proprio con Castro. In caso contrario, il Bologna potrebbe prendere altre strade, anche considerando le richieste già ricevute in inverno, sia dalla Ligue 1 sia dall’Eredivisie.

Quindi, si può davvero rinunciare a Castro in una fase così delicata? Tutto lascia pensare di no. Perché, oggi più che mai, il futuro rossoblù passa anche – e soprattutto – dai suoi gol.

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

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