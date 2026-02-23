Castro post Bologna-Udinese (1-0): «Bella vittoria che ci dà fiducia»

Terza vittoria consecutiva per il Bologna, quella di oggi propiziata dal rigore procurato da Castro. Queste le parole dell’argentino post partita.

Le parole post partita di Castro

«Siamo contenti, ce lo meritiamo. A Gennaio per qualche dettaglio non riuscivamo mentre oggi è arrivata una bella vittoria che ci da’ fiducia verso la partita di giovedì».

Sul rigore, avresti voluto tirarlo?

«Il rigore era di Bernardeschi, è lui il rigorista. Se lui me lo lascerà in futuro bene».

Stai prendendo in mano il Bologna. Pensi al mondiale?

«Non penso di essere uno che ha preso in mano il Bologna perché siamo una squadra. I miei gol sono frutto del lavoro di tutti. Oggi mi sono guadagnato il rigore. Io voglio fare il meglio per il Bologna, se il Mondiale arriverà sarebbe un sogno ma so che devo lavorare ancora per molte partite poi vedremo».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook