Celta Vigo vs Bologna (1-2) – Castro: «Il gol? Spero arrivi presto»

Le luci all’Estadio Balaidos vanno via via spegnendosi, ma Santiago Castro celebra la partita vittoriosa del suo Bologna, con parole forti di rammarico verso il gol mancato. Un gol che già nel primo tempo poteva cambiare la narrativa della partita, esattamente come successo a Rowe. Due palle gol nitide, due reti mancate e il ragionamento di rimonta rimandato al secondo tempo, dove Federico Bernardeschi ha riportato il sereno sul volto di Italiano. Finale sereno sotto un diluvio torrenziale, tre punti fondamentali, ma, soprattutto, partita favolosa di un Bologna mai domo, che confeziona un bel regalo per il compleanno di Mister Italiano. Un Bologna dove hanno brillato tutti, ma con nota di merito per Heggem, i due centrocampisti Moro e Pobega e il goleador Bernardeschi. E adesso? Domenica c’è la Juventus…

Ma torniamo alle parole alle parole di Santiago, rammaricato per la mancanza di un suo gol.

Le parole di Castro

Così, ai microfoni della stampa, Santiago Castro parla al termine della gara: “Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti della fase a gironi (una delle più forti magari no, ma una squadra che pochi giorni fa ha vinto al Bernabeu contro il real Madrid, ndr). Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più concreti (una rete annullata, due reti siglate, ndr). Mi manca il gol in Europa League, i tifosi lo aspettano e anche io. Spero arrivi presto. Adesso testa a domenica: ci attende una partita importante in casa nostra”.

Una cosa che dobbiamo ascrivere a Santiago è sicuramente la voglia di combattere su qualunque campo lui possa giocare. Ad un ragazzo che ha da poco compiuto “solo” 21 anni, possiamo davvero imputare qualcosa, quando non segna?

