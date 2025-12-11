Celta Vigo-Bologna (1-2), Fabbian: «Il nostro pubblico è incredibile. Il mio gol arriverà»

Triplice fischio al Estadio Balaídos: il Bologna vince contro il Celta Vigo 2-1. Nel fitto diluvio i rossoblù vanno in svantaggio al 17’ per una défaillance difensiva, ma non si perdono d’animo e continuano ad attaccare con aggressività. A mancare è la concretezza: emblematico il mancato gol a porta vuota di Rowe al 27’.

Nel secondo tempo il Bologna accelera. Al 66’ Pobega trova il gol su assist di Bernardeschi che viene annullato per un fuorigioco millimetrico. I rossoblù trovano però il riscatto al 63’ con Pobega che conquista un calcio di rigore che Bernardeschi trasforma nel gol del pareggio. Al 74’ è ancora il numero 10 a firmare doppietta che porta il Bologna alla vittoria.

Grandissima prestazione da parte di tutti i rossoblù che salgono così al 13° posto della classifica con un totale di 11 punti. Al termine della gara, queste le parole di Giovanni Fabbian, oggi padrone della trequarti al posto di Odgaard.

Celta Vigo-Bologna: Fabbian sulla vittoria rossoblù

«Siamo stati bravi a recuperare il risultato in un campo non facile. Credo che questa sera sia passata una grandissima prestazione di squadra. L’importante è non mollare mai come abbiamo fatto questa sera. Abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto, siamo stati tutti applicati e abbiamo fatto una grande partita»

Cosa vi siete detti dopo il primo tempo di Celta Vigo-Bologna?

«Ci siamo detti di continuare a giocare come stavamo facendo pere stavamo facendo bene e mancava solo il gol e infatti continuando a provarci è arrivato. Siamo stati bravi, siamo contenti però non abbassiamo la guardia. Abbiamo altre partite che ci aspettano e dobbiamo affrontarle tutte così»

Quando arriverà il gol di Fabbian?

«Il mio gol arriverà, sono un centrocampista quindi il mio primo obiettivo è aiutare la squadra e cerco sempre di lottare su ogni pallone. Poi chiaramente il gol è una cosa bella che aspetto, ma non mi focalizzo su questo».

Una vittoria romantica sotto la pioggia ottenuta anche grazie ai tifosi in trasferta

«Il nostro pubblico è sempre incredibile, anche oggi erano in tantissimi lì a cantare. Noi cerchiamo di giocare e vincere soprattutto per loro che ci seguono sia fuori che in casa. Questa vittoria è di tutti, soprattutto del mister che ieri ha compiuto gli anni: un regalo più bello non glielo potevamo fare».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook