Celta Vigo-Bologna: i convocati di Vincenzo Italiano

Torna una notte europea per il Bologna, pronto a misurarsi con il Celta Vigo in una sfida che può svoltare in positivo il percorso rossoblù in Europa League. Domani in Spagna, alle ore 21, i rossoblù scenderanno in campo contro la formazione di Claudio Giráldez, perciò è l’ora di scoprire i convocati di Vincenzo Italiano, che ha ufficializzato le sue scelte. Si tratta di una partita che richiede intensità ma anche discreta attenzione e lucidità dal punto di vista tecnico e fisico, per ripartire al meglio in vista dell’incontro di domenica contro la Juventus di Spalletti.

Il tecnico rossoblù ha scelto di puntare su un gruppo ampio, confermando la volontà di affrontare l’impegno europeo con la massima incisività. Resta ora da capire chi vedremo in campo dal primo minuto. E, come sempre, sarà una sorpresa.

I convocati di Vincenzo Italiano per Celta Vigo-Bologna

Portieri: Franceschelli (82), Pessina, Ravaglia

Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe

Come vediamo, restano indisponibili Skorupski, Vitik e Freuler. Tutti potremmo rivederli in campo presumibilmente entro fine dicembre.

