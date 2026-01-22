Celtic, periodo negativo in Europa: Bologna, prenditi gli ottavi

Il settimo turno di Europa League vedrà una sfida senza precedenti: il Bologna di Italiano contro gli scozzesi del Celtic. Una formazione abituata ai riflettori europei, navigata sia in Champions League sia in Europa League. Tuttavia, la squadra guidata dal neo-allenatore Martin O’Neill non vive una situazione florida in classifica. Al Dall’Ara, Orsolini e compagni dovranno essere cinici e sfruttare le lacune avversarie per smuovere la classifica e avvicinarsi agli ottavi.

Celtic, dal 2011 tra Europa League e Champions

Seppur l’ultimo periodo del Celtic abbia vissuto più bassi che alti – compresa una serie di cambi in panchina terminata con il ritorno di O’Neill dopo l’esperienza ad-interim nel 2025 e quella 2000-2005 – non vanno sottovalutati. La loro storia nelle competizioni europee parla chiaro: dal 2011 non hanno mai mancato un appuntamento con l’Europa, alternando Europa League e Champions League. Più precisamente, il bilancio conta 8 apparizioni nella seconda competizione europea e sette nella massima serie.

15 stagioni, che hanno visto il Celtic toccare l’apice nel 2012/13: dopo aver superato il girone di UCL composto da Spartak Mosca, Benfica e Barcellona, il cammino degli scozzesi si interruppe agli ottavi contro la Juventus (0-3 all’andata e 2-0 al ritorno). Stesso discorso in Europa League: mai oltre gli ottavi, raggiunti nel 2014/15, 2017/18, 2018/19 e 2019/29. Un volume notevole di partecipazioni, che hanno permesso al Celtic di conoscere ogni segreto delle competizioni europee.

Il Bologna guarda dall’alto

Se il Celtic può fare affidamento sull’esperienza, il Bologna parte da due certezze nel preparare la sfida di stasera: il fattore Dall’Ara e la situazione in classifica. Le potenzialità del fattore-casa le conosciamo – 1 vittoria e 2 pareggi finora in Phase League -, così come la classifica è nota a tutti. Se gli ospiti, attualmente al 24esimo posto con 7 punti, rischiano di non accedere ai play-off, i padroni di casa sono fiduciosi di guadagnarsi un posto tra le prime otto. Tredicesimi in classifica, ma a soli due punti dall’ottavo posto, il Bologna non ha intenzione di lasciare punti per strada – considerando che la Roma ha vinto 0-3 in Scozia contro di loro.

Reduci dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ritrovare la vittoria permetterebbe al Bologna di ritrovare l’entusiasmo di Vigo e mandare un messaggio chiaro alla classifica. Con la trasferta in Israele contro un Maccabi fermo a 1 punto – e un solo risultato possibile – il Bologna deve scrollarsi di dosso la delusione di domenica e cambiare marcia.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook