Cercasi Dovbyk: l’ucraino è chiamato a battere un colpo tra stasera e sabato

Artem Dovbyk è arrivato quest’estate sotto le Due Torri per indossare la maglia da titolare, ma fino ad ora ha faticato e non poco nel suo intento. Come riportato da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, tra acciacchi fisici e comportamenti non all’altezza, il suo ruolo ad oggi è stato oltremodo marginale.

Contro il Cagliari, Raffaele Palladino ha schierato Odgaard sin dal primo minuto, seppur l’ucraino fosse l’unico centravanti puro rimasto a disposizione del tecnico, complici gli infortuni di Piccoli ed Enem. Un messaggio, quello dell’allenatore rossoblù, che è stato ribadito anche nella conferenza stampa post partita in terra sarda: «Dovbyk deve spingere di più in allenamento e a quel punto anche lui avrà la sua occasione».

A Meazza hanno già visto il vero Dovbyk

L’aria di Milano, però, potrebbe giovare al numero nove del Bologna, risvegliando dolci ricordi del suo passato. Nel suo primo anno alla Roma, infatti Dovbyk si era reso protagonista di un paio di prestazioni positive contro il Diavolo. Nell’arco di due partite, il centravanti ucraino aveva collezionato un goal, un assist di pregevole fattura e un palo.

Poi, durante la seconda stagione nella capitale sono arrivate le difficoltà e i problemi fisici. A gennaio si era sottoposto a un’operazione alla coscia sinistra, e da quel momento in poi il giocatore si deve ancora ritrovare. Le qualità non mancano, però il lavoro deve partire dall’allenamento, come sottolineato dall’allenatore rossoblù.

Il Bologna ha bisogno del suo goleador

Nel bel mezzo del buio più totale, non è ancora troppo tardi per intravedere la luce in fondo al tunnel. Artem Dovbyk è chiamato alla settimana del riscatto. Fra stasera e sabato, Raffaele Palladino potrebbe necessitare di lui, e la risposta non dovrà farsi attendere. L’attaccante ucraino al momento ha raccolto un solo goal nella sua esperienza rossoblù, non riuscendo mai a lasciare un’impronta indelebile nei match da lui disputati.

Il tecnico campano l’alternativa ce l’ha sotto gli occhi, e si chiama Jens Odgaard. Questo, però, significherebbe spremere fino all’ultimo un giocatore che durante la pausa per le nazionali aveva già rimediato un guaio fisico. Non ci resta che aspettare, per scoprire chi scenderà in campo dal primo minuto stasera contro il Milan.

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