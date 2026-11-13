Bologna, che fine ha fatto El Azzouzi? Da titolare a riserva, ma può essere ancora utile a Palladino: ecco perché

Tutti sapevano che, con l’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna, ci sarebbero stati dei cambiamenti profondi. Tra questi, uno dei principali riguarda sicuramente il modulo (dal 4-2-3-1 al 3-4-3). Oltre alla difesa, anche il centrocampo è stato evidentemente ritoccato. A partire da alcuni interpreti, come Oussama El Azzouzi. Il marocchino era il prescelto di Domenico Tedesco per giocare davanti alla difesa. Poi, l’infortunio e l’arrivo di Raffaele Palladino hanno cambiato tutto. Con il Monza è subentrato dopo essere rimasto in panchina per tre uscite consecutive. Nell’ultima a Parma neanche un minuto. Troppo poco per uno che all’inizio era considerato il perno del centrocampo rossoblù.

Bologna, la discesa di El Azzouzi nelle gerarchie

Dopo il prestito all’Auxerre, El Azzouzi è tornato con l’intenzione di piantare le radici sotto le Due Torri. E ha trovato un riscontro positivo dal nuovo allenatore: Domenico Tedesco, che l’ha reso protagonista fin dal ritiro di Valles. Fiducia dimostrata anche all’esordio in campionato: El Azzouzi titolare in cabina di regia, supportato da Ferguson, con Odgaard sulla trequarti. Proprio contro la formazione biancoceleste è arrivato l’infortunio che ha complicato i piani del marocchino: lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, che gli ha fatto saltare Atalanta, Sassuolo e Napoli.

Al suo ritorno, i posti nel centrocampo di Palladino erano già stati assegnati a Ferguson e Pobega, una coppia chiamata a garantire fisicità e sostanza nel nuovo 3-4-3. Nelle ultime settimane, El Azzouzi non ha ancora ritrovato la migliore condizione fisica e il suo minutaggio ne ha risentito: appena 44 minuti raccolti contro Lecce e Monza. Pobega e Ferguson in questo momento sono imprescindibili.

C’è ancora spazio per lui?

La domanda sorge spontanea: c’è ancora spazio per El Azzouzi in questo Bologna o a gennaio sarà possibile vederlo partire in prestito? Certamente, Palladino non cambierà sistema di gioco. Con questo modulo ha portato il club all’ottavo posto in classifica, e difficilmente deciderà di cambiare. El Azzouzi sarà utile sicuramente per le rotazioni, e difficilmente deciderà di cambiare. Dall’altra parte, i due attuali titolari non potranno giocarle tutte dall’inizio. Per questo, Palladino sarà costretto a cambiare qualche elemento nelle prossime partita (magari non subito contro l’Udinese) ed El Azzouzi potrebbe trovare più spazio. E quando arriverà l’occasione, non dovrà sprecarla.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook