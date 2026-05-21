Chi è Federico Bonini, il centrale mancino ex rossoblù che piace al Bologna

Il Bologna, come ormai arcinoto, cerca un centrale mancino in grado di raccogliere l’eredità di Jhon Lucumí. Nella lunga lista di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, un posto di rilievo lo occupa Federico Bonini, difensore centrale passato anche per la Primavera del club rossoblù.

La carriera di Federico Bonini

Federico Bonini è nato il 6 agosto 2001 a Massa. Fin da bambino ha giocato nella scuola calcio e nel settore giovanile della Fiorentina. In viola ha giocato fino al 2017, quando è passato alla Virtus Entella.

Virtus Entella

Con l’Entella nella stagione 2017/18 gioca immutatamente titolare nel torneo under 17, girone A. 24 le presenze da titolare su 26 gare e segnato 2 reti.

Nella seconda annata, 2018/19, è stato spesso aggregato alla prima squadra della formazione ligure. A gennaio fa l’esordio in Coppa Italia di Serie C contro la Carrarese.

Bologna

Nel 2019/20, è ancora aggregato alla prima squadra della Virtus Entella in Serie B, facendo anche 3 presenze. A gennaio, il Bologna lo preleva in prestito per farlo giocare con la Primavera rossoblù, al temo allenata da mister Luca Vigiani.

Nella seconda parte dell’annata, con l’ingresso 19 rossoblù gioca solamente 5 volte (4 in campionato e una Coppa), mettendo comunque a segno anche un gol. Dopo il lockdown, Sinisa Mihajlovic gli concede anche la possibilità di esordire in Serie A: una sola presenza di appena 6 minuti nel finale della gara esterna contro la Fiorentina (persa 4-0).

Ritorno all’Entella

Torna nella società d’appartenenza per 2020/21, dopo il prestito semestrale al Bologna. Bonini resta tutta la stagione nella rosa della Virtus senza grandi acuti. Gioca un totale di 10 gare tra campionato e Coppa Italia, che ovviamente non evitano la retrocessione.

Gubbio

L’anno seguente 21/22 passa al Gubbio in prestito dove gioca da titolare tutta la stagione. 40 presenze tra Serie C girone B, Coppa Italia di categoria e playoff con all’attivo anche due reti.

Secondo ritorno alla Virtus

La buona annata trascorsa con la maglia degli umbri gli vale il ritorno in Liguria con i gradi di titolare. 38 gare nell’annata 2023/24 ancora nel girone B di Serie C, con all’attivo le solite tre reti. Le prestazioni non passano inosservato e il Catanzaro, appena promosso in B, lo preleva in prestito.

Catanzaro

Arriva in Calabria con la formula del prestito e opzione di riscatto fissata a 500 mila euro e gioca una stagione super. 37 presenze, tra campionato e Coppa Italia e addirittura 9 reti e 5 assist. Numeri che gli valgono il riscatto e la chiamata dell’Almeria in Spagna, in Segunda Division.

Almeria

Il club spagnolo lo preleva dal Catanzaro per 3 milioni, una plusvalenza irrinunciabile per il club calabrese. Anche in Spagna si distingue giocando quasi sempre titolare. 34 presenze, un gol e un assist sta contribuendo all’ottima stagione degli andalusi attualmente terzi in campionato con 71 punti, primi dei qualificati ai playoff ma -3 dalla zona promozione diretta con due giornate ancora da giocare.

Bonini in Nazionale

Bonini, in passato, ha vestivo anche la maglia azzurre delle giovanili della Nazionale Italiana. Nel 2019 ha collezionato 3 presenze con l’under 19. Mentre, nel 2021, ha fatto una sola singola presenza con l’Italia under 20.

Caratteristiche fisiche

188 cm x 76 kg, Federico è un mesomorfo, longilineo, ma con una struttura muscolare possente sia negli arti superiori che in quelli inferiori. È molto forte fisicamente, ma ha anche una discreta velocemente soprattutto sul lungo, grazie alla potenza muscolare che il fisico gli “dona”. Nonostante, le lunghe leve e la struttura fisica è abbastanza agile.

Il suo più importante punto di forza è il gioco aereo. Infatti, ha segnato tantissimi gol di testa e soprattutto è insuperabile in generale nel gioco aereo.

Caratteristiche tecniche

Motivo per cui il Bologna lo vorrebbe portare in rossoblù al posto di Jhon Lucumí. Bonini è un regista difensivo di ottimo livello. Vede le tracce verticali e ha un piede molto educato che gli permette di essere sempre molto preciso in impostazione.

In Spagna, l’Almeria ha deciso di puntare su di lui proprio per le sue caratteristiche di impostazione coniugate a una grande solidità difensiva. Lui, di sé stesso, dice di «saper fare tutto». Ed è questa infatti la sua fortuna. Anche perché difensivamente ha ottime letture ed è anche molto bravo in marcatura. Ha comunque margini di miglioramento essendo un 25enne e avendo fatto tutta la gavetta possibile.

Come detto, il suo punto di forza è senz’altro il gioco aereo. Federico è un portento quando si tratta di giocare di testa. Non a casa nella sua stagione col Catanzaro ha segnato addirittura 9 reti, quasi tutte di testa. In questa stagione si è “limitato” a una, ma con la giusta impostazione sui piazzati può essere letale. Soprattutto in un campionato bloccato come la Serie A, che spesso si decide sui cross da calcio da fermo.

Bonini in campo

Quest’anno con l’Almeria è stato utilizzato quasi sempre come centrale mancino di una difesa a quattro. Negli anni scorso ha interpretato spesso il ruolo di braccetto di sinistra di una difesa a tre. Ma grazie alla sua tecnica e alla sua visione di gioco si sa adattare molto bene anche al ruolo di terzino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook