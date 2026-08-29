Chi è Jay Enem, il nuovo centravanti del Bologna

Con una mossa a sorpresa il Bologna ha chiuso nelle scorse ore per l’arrivo di Jay Enem. Il giocatore olandese-nigeriano sarà il terzo centravanti della squadra rossoblù oltre Piccoli e Dovbyk. Ma si tratta di un profilo meno noto e per questo generatore di curiosità.

Conosciamolo meglio la nuova punta rossoblù.

La carriera di Jay Enem

Jay Ifeanyi-Junior Tyron Enem, meglio noto semplicemente come Jay Enem, nasce ad Amsterdam l’11 marzo 2003. Cresce nei settori giovanili di AFC, AZ Alkmaar e Ajax, dove arriva nel 2016. Nel 2022 debutta con il Jong Ajax, collezionando 2 presenze, prima di trasferirsi in Italia.

Gli inizi in Italia

Nell’estate 2022 firma con il Venezia, partendo dalla Primavera. Con i giovani lagunari realizza 3 gol in 4 presenze, guadagnandosi il debutto in prima squadra in Serie B. Nel gennaio 2023 passa in prestito alla Vis Pesaro, in Serie C, dove totalizza 7 presenze.

Le esperienze a Cipro

La stagione successiva Enem si trasferisce in prestito all’Ethnikos Achnas, dove gioca appena 2 partite. Nel 2024 passa invece all’Omonia 29M, sempre a titolo temporaneo: qui trova maggiore continuità, chiudendo l’annata con 26 presenze complessive e 4 gol.

La svolta in Serbia

Nell’estate 2025 il Venezia lo cede a titolo definitivo all’OFK Beograd. È la svolta della sua carriera: nella prima parte della stagione Enem segna 10 gol in 17 presenze in campionato, attirando l’attenzione della Stella Rossa, che lo prende in prestito nel gennaio 2026.

Con il club di Belgrado realizza 5 reti in 11 gare di campionato, contribuendo alla conquista dei trofei nazionali. Nell’estate 2026 la Stella Rossa lo acquista a titolo definitivo per 2 milioni di euro, prima del blitz del Bologna.

Caratteristiche fisiche

195 cm per circa 80 kg, Jay è un attaccante longilineo con lunghe fasce muscolari, in crescita seppure già molto possenti, in particolare negli arti inferiori. Enem è molto forte fisicamente, ma grazie alle sue gambe lunghe e potenti produce una grande velocità in progressione e sul breve, senza palla. Sa proteggere molto bene il pallone sfruttando le sue ampie spalle ed è soprattutto molto abile nel gioco aereo.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, è dotato di una sufficiente tecnica individuale, grazie alla quale ha un discreto controllo della sfera e anche una buona conduzione. Inoltre, utilizza in maniera fluida ed efficiente anche il piede debole. La sua caratteristica migliore all’interno del gioco è quello di fare la sponda e attaccare l’area di rigore con grande fiuto del gol. Nell’ultima stagione in Serbia ha dimostrato di avere grande intuito per la direzione della sfera soprattutto negli ultimi 16 metri.

Enem ha segnato tante delle sue reti, smistando il gioco fuori dall’area di rigore e attaccando il suggerimento successivo o l’occasione per la ribattuta in rete. Il futuro giocatore del Bologna sa leggere molto bene gli spazi e attaccare l’area di rigore per anticipare gli avversari. Molte delle sue segnature nascono infatti dall’attacco alla zona del primo palo e la girata con il colpo di testa.

In Serbia, per via delle dinamiche tattiche del torneo, non ha invece mostrato particolari abilità nella fase di non possesso. Enem però ha le capacità aerobiche, fisiche e velocistiche per diventare una punta completa in grado di pressare molto bene e con intelligenza gli avversari. Sarò compito di Domenico Tedesco “indottrinarlo” per farlo diventare un centravanti moderno e in grado di fare la differenza anche in campionato di primo livello.

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