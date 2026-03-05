Chi è Juan Rodriguez? Il centrale uruguaiano del Cagliari osservato dal Bologna

Come al solito in questo periodo, il Bologna prosegue a osservare diversi profili in vista del prossimo anno. Negli ultimi giorni, gli osservatori della società rossoblù sono stati a Cagliari per visionare da vicino il giovane centrale uruguaiano Juan Rodriguez.

Approfondiamo la conoscenza del difensore mancino.

La carriera di Juan Rodriguez

Juan Martin Rodriguez Camejo è nato San Ramon, in Uruguay nel dipartimento di Canelones nella zona meridionale del Paese sudamericano, il 30 maggio 2005.

Comincia a giocare a calcio nella società locale dell’Huracan de San Ramon.

Peñarol

Il Peñarol lo porta nel settore giovanile dei Carboneros a soli 10 anni e cresce nella squadra giallonera. Fa tutta la trafila prima di passare al professionismo dove si contraddistingue immediatamente. E si fa notare per le sue prestazioni.

Boston River

Nell’estate del 2024, il Peñarol decide di prestarlo alla società satellite del Boston River, anch’essa di Montevideo. Qui, a soli 18 anni, esordisce a livello professionistico. Nella stagione 2024 con la maglia del club rojiverde gioca 24 volte, di cui 23 da titolare.

Ritorno al Peñarol

Nel 2025, quindi, torna nel club giallonero. Il Peñarol, dunque, lo lancia nella sua formazione titolare fin da subito con ottimi risultati. Gioca 13 volte e poi diventa un’occasione di calciomercato. Juan Rodriguez quindi diventa un elemento al centro dell’interesse di diversi club europei.

Cagliari

Il Cagliari, sul finire dell’estate, batte la concorrenza e acquista il difensore centrale per 4 milioni di euro. Sull’Isola arriva in punta di piedi e comincia a giocare solo a dicembre. Le prime due presenze da titolare contro Napoli e Roma sono pressoché perfette.

Finora ha giocato solamente da titolare per un totale di 9 presenze da titolare, tutte perlopiù sufficiente o ben più che sufficienti.

Rodriguez in Nazionale

Comincia a giocare con la Nazionale under 17 dell’Uruguay. Dopo un rapido passaggio in under 18, passa nell’under 20 con cui disputa anche il Campionato Sudamericano sub-20 nell’inverno 2025, giocando un totale di 9 presenze e segnando un gol.

Prima del Sudamericano sub-20, comunque, Rodriguez aveva già esordito durante un’amichevole nel maggio 2024.

Caratteristiche fisiche

190 cm x 80 kg, Rodriguez è un ectomorfo con un fisico longilineo e asciutto. Ha una struttura muscolare importante, con fasce muscolari lunghe e affusolate. Nonostante la sua altezza è agile e anche abbastanza veloce. Le sue miglior doti sono la sua forza fisica e il gioco aereo, caratteristiche che rendono Juan un calciatore dal grandissimo potenziale.

Inoltre, dal punto di vista morale, è dotato di quella grinta, quella cattiveria e quella tigna tipiche dei giocatori uruguaiani.

Caratteristiche tecniche

Mancino naturale, Rodriguez ha una discreta tecnica individuale. Gioca molto serenamente il pallone, è molto ordinato, ma il gioco con i piedi non è tra le sue prerogative. Tuttavia, il difensore centrale uruguaiano è un appoggio sicuro dell’impostazione bassa della manovra.

Tuttavia, ha un buon piede sinistro che potenzialmente può migliorare col tempo. La visione di gioco del centrale di San Ramon è comunque ottima e sa giocare sia sul breve che sul lungo.

Le sue migliori qualità, comunque, restano quelle senza possesso. Rodriguez è in grado di mantenere la concentrazione per 90 e oltre minuti già a 20 anni. Una qualità molto importante per un difensore centrale. Infatti, il difensore del Cagliari è molto abile in marcatura. Nelle prime uscite con i rossoblù ha marcato giocatori molto importanti e ha dominato nei duelli uno contro uno.

Dal punto di vista difensivo, al momento, comunque ha difeso soprattutto con schieramenti e atteggiamenti tattici molto passivi. Il Cagliari, infatti, nell’ultimo periodo ha difeso soprattutto con un baricentro molto basso. In questa situazione, in alcune gare, Rodriguez ha saputo esaltarsi in marcatura e nel gioco aereo all’interno dell’area.

Inoltre, è molto bravo nei tackle, perché ha anche un ottimo tempismo negli interventi in scivolata.

I difetti comunque non gli mancano. Ma sono comunque difetti che possono essere corretti con l’esperienza. I suoi errori nascono soprattutto dall’inesperienza nella lettura di alcune situazioni di gioco, in cui la malizia e il “mestiere” aiutano a non farsi trovare impreparati oppure a recuperare in extremis situazioni disperate.

Rodriguez in campo

Oltre al ruolo di difensore centrale, Juan ha giocato in passato anche come terzino. La posizione di esterno basso mancino non è la su posizione. Attualmente è un perfetto centrale di una linea a quattro. E, oggi, deve migliorare ancora a livello tecnico per diventare un ottimo braccetto sinistro del trio difensivo.

