Sartori in modalità calciomercato: al Tardini per Rodriguez e Liteta del Cagliari

Weekend lunghi della Serie A, che permettono di essere un po’ ovunque. Il Bologna sarà impegnato domani sera, in quel di Pisa, ma qualcuno della società era già al lavoro venerdì sera, in quel del Tardini di Parma. Parliamo ovviamente di Giovanni Sartori, l’uomo-calciomercato del Bologna. Il dirigente Rossoblù ha assistito a Parma-Cagliari, soprattutto per visionare dal vivo – nuovamente e per la prima volta – due giovani molto interessanti nella rosa dei sardi: Juan Rodriguez e Joseph Liteta.

Calciomercato Bologna – Sartori di nuovo su Rodriguez…

Tra le righe del paragrafo introduttivo si legge “nuovamente e per la prima volta”. Si, perché per il prossimo calciomercato del suo Bologna, Giovanni Sartori anche questa volta sembra voler muoversi con estremo anticipo. Sulle tribune del Tardini, venerdì sera, è stato avvistato proprio il dirigente Rossoblù ad assistere all’anticipo Parma-Cagliari. E gli indizi non sono casuali. Lo stesso Sartori, ad inizio gennaio, è stato allo Zini di Cremona per Cremonese-Cagliari, e gli occhi lì erano (quasi) tutti per il centrale del Cagliari, Juan Rodriguez, partito titolare nella formazione di Pisacane.

Centrale classe 2005, uruguagio, Rodriguez fin qui ha disputato 8 partite in Serie A e una in Coppa Italia con il Cagliari, tra titolarità e subentri a partita in corso. Arrivato la scorsa estate in Sardegna dal Penarol per circa 4 milioni di euro, sul giocatore si parla un gran bene, e con ampi margini di miglioramento in vista del futuro. E questo è un buonissimo motivo per mettersi sulle sue tracce per Giovanni Sartori, molto probabilmente.

…e anche su Liteta?

Ma, secondo Nicolò Schira (il primo a segnalare nel pomeriggio odierno la presenza di Sartori venerdì sera), il dirigente Rossoblù non sembra essersi interessato solo a Rodriguez. Sul suo taccuino pare ci fosse anche il nome di Joseph Liteta, altro giovanissimo nella rosa del Cagliari. Centrocampista centrale classe 2006, zambiano, ha disputato finora 12 partite in Primavera e 3 partite in Serie A: tutte e tre da titolare, compresa quella proprio contro il Parma di venerdì (l’unica in cui è stato in campo tutti e 90 i minuti, oltrettutto). Se sulle tracce di Rodriguez, come segnalato, Sartori sembra esserci già da qualche settimana, il nome nuovo è quello di Liteta: la ricetta di Sartori appare sempre la stessa, però. Quale? Anticipo (sulla concorrenza) e gioventù.

Fonte – Profilo X Nicolò Schira

