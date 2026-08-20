Chi è Nathan Gassama, il centrale mancino scelto per sostituire Lucumí

Dovrebbe essere un nome “esotico”, come “esotico” è il trasferimento il futuro difensore centrale mancino del Bologna che sta acquistando dal Baltika Kaliningrad Nathan Gassama. Il franco-maliano è il centrale prescelto per prendere il posto, almeno numericamente, di Jhon Lucumí.

Approfondiamo il profilo del giocatore.

La carriera di Nathan Gassama

Nathan Gassama nasce a Évry, in Francia, il 5 gennaio 2001. Inizia a giocare nell’Évry FC, dove rimane fino al 2017, prima di entrare nel settore giovanile del Nantes. Nel 2020 debutta con la squadra riserve dei Canarini, collezionando 3 presenze.

Gli inizi in Francia

Nel 2021 passa al Troyes, ripartendo dalla seconda squadra: in una stagione totalizza 14 presenze e 2 gol. Nel 2022 si trasferisce al Cholet, in terza serie francese, dove gioca 3 partite segnando una rete.

L’esperienza in Bulgaria

A gennaio 2023 Gassama lascia la Francia e firma a parametro zero per lo Slavia Sofia. In Bulgaria disputa 19 gare complessive, prima di cambiare nuovamente squadra nell’estate successiva.

La svolta al Baltika

Il 6 agosto 2023 firma con il Baltika Kaliningrad per circa 80mila euro. Qui trova continuità: nella stagione 2024/25 contribuisce alla promozione con 29 presenze e 2 gol, mentre nel 2025/26 scende in campo 24 volte in campionato.

Mentre, in avvio di questa stagione ha già giocato quattro gare, servendo addirittura due assist.

In totale, considerando le principali competizioni, Gassama ha superato le 100 presenze da professionista, con almeno 7 gol e 6 assist secondo i database statistici disponibili.

Gassama col Mali

Dal 2025 è inoltre un giocatore della Nazionale dell Mali, con cui ha collezionato finale 6 presenze. Ha esordito in amichevole il 18 novembre 2025 e un mese dopo ha disputato e giocato da titolare con la sua nuova Nazionale l’ultima Coppa d’Africa, venendo poi eliminato dal Senegal ai quarti di finale.

Caratteristiche fisiche

192 cm x 85 kg, Gassama è un giocatore longilineo, mesomorfo con una struttura fisica e muscolare possente. È molto forte fisicamente, tanto da essere dominante nel gioco aereo ed è dominante che nei duelli fisici nonché nei contrasti. La sua potenza non si limita alla potenza nell’uomo contro uomo, ma anche nella velocità. Nonostante l’imponente stazza, Nathan è un giocatore che si sa disimpegnare molto bene nello stretto. La velocità non è il suo punto forte, ma quando parte in progressione sul lungo è difficilmente arrestabile con la sola forza fisica.

Caratteristiche tecniche

Mancino naturale, è dotato di una buona tecnica individuale che fa di lui un appoggio alla manovra difensiva molto importante. Infatti, ha fondamentali di base molto buoni, esegue tutto ordinatamente e, pur essendo monopiede e conducendo il pallone solo col piede forte, quando porta il pallone se prende velocità diventa quasi inarrestabile. Sa proteggere il pallone molto bene e salta anche l’uomo, persino in uscita dalla difesa sintomo di un coraggio col pallone tra i piedi, fuori dal comune.

Ha una buona visione di gioco sia sul breve che sul lungo. Non è un caso che nelle sole prime quattro partite stagionali del Baltika abbia già messo a referto due assist. Infatti, ha una buona padronanza del suo mancino anche nel lancio lungo oltre che nella giocata verticale a tagliare le linee avversarie (che talvolta taglia con la progressione palla al piede sopraccitata).

Le sue capacità aeree fanno di lui un giocatore dominante nella sua area di rigore e pericoloso nell’area offensiva. Insomma, è un giocatore completo che può comunque migliorare in diverse fasi del gioco.

Banalmente nella più importante di tutte per un difensore centrale: quella di non possesso. Gassama, qualora il suo arrivo a Bologna dovesse essere confermato, dovrà lavorare necessariamente nella lettura del gioco avversario per migliorare i propri posizionamenti e non fidarsi troppo solamente di fisico e velocità.

In marcatura, comunque, è un vero mastino anche fuori dall’area di rigore. Nathan accorcia sul suo uomo per contrastarlo o anticiparlo ogni volta che ne ha la possibilità. Con una difesa alta come quella del Bologna di Tedesco ora e Italiano prima (l’impostazione appare la stessa, ndr) Gassama può fare differenza.

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