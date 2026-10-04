Radio Casteldebole – Bologna vs Ascoli 1 a 3

Lasciateci uno spiraglio di ironia: la serie B è corsara in quel di Casteldebole. Dopo il Pisa (1 a 4) anche l’Ascoli porta a casa una vittoria ( 1 a 3). Per una lettura corretta del risultato, il Bologna giocava senza undici effettivi ( di cui molti titolari), partiti per gli impegni delle nazionali. Rimane comunque un filo di stupore per il risultato.

Undici nazionali lontani da Casteldebole

Ricordiamo chi è partito: Cambiaghi e Pessina (Italia), Rahim Alhassane (Niger), Lewis Ferguson (Scozia), Torbjorn Heggem e Eivind Helland (Norvegia e Norvegia U21). A questi si aggiungono Arthur Theate (Belgio), Emil Holm (Svezia, poi infortunato), Marco Libra (Venezuela), Ukko Happonen (Finlandia U21), Samuel Mbangula (Belgio U21). Sette convocati dalle nazionali maggiori e quattro dalle under 21. Ci sono stati anni in cui i convocati erano arrivati a 15, ma Calafiori, Lucumi, Rowe, Castro (e un paio di volte Dominguez) non vestono più il rossoblù. L’assenza dei nazionali non deve essere comunque una scusante, anche se valutando bene, a parte forse Happonen, gli altri dieci fanno parte integrante del Gruppo Prima Squadra.

Bologna-Ascoli 1 a 3

Di questa partita, come per il Pisa, il Bologna Fc 1909 non ha rilasciato nessun tipo di informazione: nè gli undici titolari, nè i successivi cambi e neppure le marcature. Ringraziamo l’emittente di Ascoli VeraTv che in un suo articolo ci ricorda i marcatori.

Per i bianconeri di mister Tomei sono andati in rete Abdoul Razack Guiebre (centrocampista), Andrea Silipo (ala destra) e Don José Henricus Bolsius (ala). Mentre per i rossoblù la rete del momentaneo pareggio, nel primo tempo, è stata segnata da Riccardo Orsolini. Mister Palladino, alla fine del match, ha dato il “rompete le righe”. Casteldebole riaprirà i battenti martedì prossimo, quando i primi giocatori rientreranno al Galli, fra questi Pessina e Cambiaghi.

Intanto, domani sera, si riaccenderanno le luci allo Stadio Dall’Ara, per il secondo turno di Nations League, fra Italia e Turchia. Si aspettano oltre 25mila spettatori e come sempre Bologna ha risposto presente al richiamo della maglia azzurra.

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