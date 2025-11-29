Chi è Riyad Idrissi, l’esterno del Cagliari seguito dal Bologna

Tra le tante voci di calciomercato emerse in questo autunno, si nota come il Bologna tenga sotto controllo tanti profili. Alcuni di questi, anche italiani, un “valore” che i rossoblù considerano imprescindibile all’interno della rosa. Tra i giocatori attenzionati, c’è il cagliaritano Riyad Idrissi, uno degli azzurrini emergenti in Serie A.

Approfondiamo il profilo del calciatore sardo.

La carriera di Riyad Idrissi

Riyad Idrissi nasce a Sadali, comune dell’area metropolitana di Cagliari (a circa 93 km dal capoluogo sardo), il 13 giugno 2005.

Comincia a giocare nella Polisportiva Isili, altro comune vicino a Sadali. Dalla società isilese, affiliata alla Academy rossoblù, Idrissi passa nel 2018 al Cagliari. In rossoblù fa tutta la trafila del settore giovanile, fino alla Primavera di cui due stagioni fa, sotto la guida di mister Fabio Pisacane, diventa capitano.

Prestito al Modena

Nell’estate del 2024, ha deciso di trasferirsi in prestito in Serie B al Modena per fare immediatemente un’esperienza da professionista lontano “da casa”. In gialloblù, ha giocato parecchio, collezionando 29 presenze, di cui 28 in Serie B, andando anche in gol, il primo da professionista.

Ritorno al Cagliari

Nell’estate 2025, su richiesta esplicita del nuovo tecnico rossoblù Fabio Pisacane, è stato inserito nella rosa del Cagliari. Finora è stato considerato come alternativa al titolare Obert o come alternativa per cambiare modulo e giocare con la difesa a tre e gli esterni alti. Ha collezionato 10 presenze, un gol e un assist in stagione tra campionato e coppa.

Idrissi in Nazionale

In azzurro ha cominciato a giocare fin dall’under 19, con cui ha collezionato due presenze. È passato poi in under 20, dove ha giocato 7 volte in Élite League. Da settembre è un elemento fisso dell’under 21 del Ct Silvio Baldini, con cui ha giocato tre volte e si alterna con l’esterno dell’Empoli Brando Moruzzi.

Caratteristiche fisiche

182 cm x 70 kg (numeri probabilmente da aggiornare), Idrissi è un perfetto ectmorfo con una struttura muscolare non particolarmente sviluppata in termini di massa. Tuttavia, le sue fasce muscolari lunghe e affusolate gli consentono di essere molto potente sugli appoggi e difficile da spostare, nonché molto veloce soprattutto sul lungo. È bravo nel gioco aereo e quindi abbastanza completo sotto diversi punti di vista.

Caratteristiche tecniche

Mancino naturale, dotato di una buona tecnica individuale, Riyad ha un buon controllo di palla e un’ottima conduzione del pallone. Con la sua velocità e la sua potenza, Idrissi è in grado di compiere importanti progressioni palla al piede, seminando gli avversari e proteggendo la sfera. Grazie alla sua gambe è in grado di superare qualsiasi giocatore. Lo dimostra il gol segnato contro il Verona in cui, servito in profondità, arriva sul fondo resistendo al disturbo del diretto avversario.

In uscita dalla difesa, è preciso nelle giocate di impostazione della manovra. Non ha grande visione di gioco, ma cerca l’associazione con i compagni per provare ad attaccare la porzione esterna del campo.

Sulla fascia è un vero e proprio stantuffo, che esprime velocità e potenza grazie alle sue lunghe leve. Copre tutta la fascia in maniera costante ed è sostanzialmente instancabile. Anche perché è dotato di importanti capacità aerobiche.

Riyad, offensivamente, si sovrappone molto bene arrivando sempre in maniera puntuale sia internamente che esternamente. Grazie al suo passo e alla sua fisicità, Idrissi arriva facilmente sul fondo sia per mettere il pallone al centro. L’esterno mancino, sulla fascia, crossa anche molto bene però soprattutto col piede forte.

Quando arriva in area di rigore, calcia molto bene in porta. Ed è pericoloso anche di testa avendo, come detto, doti nel gioco aereo, utili anche nell’area di rigore difensiva.

In non possesso, Riyad è preciso in marcatura e attento nelle diagonali difensive. Può sicuramente migliorare nell’utilizzo della sua fisicità in fase difensiva per essere più efficace soprattutto nell’uno contro uno, qualità che fa la differenza tra un grande difensore e un difensore nella media.

Idrissi in campo

Esterno sinistro che il tecnico del Cagliari utilizza soprattutto come calciatore in grado di coprire a tutta fascia, Idrissi però ha le qualità tecniche e tattiche e le doti fisiche per diventare un grande terzino sinistro di una difesa a quattro.

In passato, ha giocato seppur raramente come terzino destro senza particolari risultati. Mentre, ha ben figurato come braccetto mancino di una difesa a tre.

