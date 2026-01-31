Seguici su

Immobile verso il Paris FC, parla il tecnico Gilli: «Non è un segreto il tipo di attaccante che cerchiamo»

Dalla Ligue 1 arrivano segnali chiari: il Paris FC cerca un attaccante da gol. A spiegarlo è Stéphane Gilli, tecnico della squadra francese.

Ciro Immobile in Roma-Bologna (© Bologna FC 1909)

Ciro Immobile sta per voltare pagina. Gli ultimi mesi a Bologna non sono stati semplici. Gli infortuni e i minuti in cui non è riuscito ad incidere lo accompagnano verso un ulteriore cambiamento. L’attaccante non è quindi riuscito a lasciare il segno come probabilmente si era prefissato, e come ci aveva abituato negli anni d’oro alla Lazio. A 35 anni, però, la sua voglia di riscatto non manca e ha intenzione di non mollare così facilmente.

Immobile si appresta a salutare Bologna

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, il bomber ex Lazio è pronto a una nuova avventura oltreconfine: il Paris FC sarebbe pronto ad accoglierlo fino al 2027. Le visite mediche sono previste per domani, e con esse Immobile spera di avere la possibilità di tornare protagonista, questa volta sotto i riflettori della Ligue 1.

Ciro Immobile torna tra i convocati (© Bologna FC 1909)

Le parole del tecnico del Paris FC

Come riportato da TuttoMercatoWeb, anche l’allenatore del club parigino, Stéphane Gilli, avrebbe commentato – pur senza sbilanciarsi troppo – le voci di mercato che riguardano Ciro Immobile:

Immobile? È un attaccante che fa gol, gioca nel Bologna ed è un ottimo giocatore. Si dicono molte cose sulla stampa, non è un segreto il profilo che stiamo cercando: un attaccante capace di segnare. Che volete che vi dica? Non posso rispondervi. Posso parlare dei miei giocatori, ma non di quelli che ancora non lo sono».

Ciro Immobile durante Bologna-Parma, ottavi di Coppa Italia 2025

Ciro Immobile durante Bologna-Parma, ottavi di Coppa Italia 2025 (© Bologna FC)

Un modo elegante, quello di Gilli, per indirizzare il proprio interesse senza ufficializzare nulla, in attesa che i dettagli vengano definiti. Intanto, per Immobile, questo trasferimento è più di un semplice cambiamento: è l’occasione di dimostrare che, nonostante gli ostacoli dell’ultimo periodo, la capacità di segnare non si è spenta. Parigi potrebbe essere la cornice perfetta per farlo?

