Immobile verso il Paris FC, parla il tecnico Gilli: «Non è un segreto il tipo di attaccante che cerchiamo»

Ciro Immobile sta per voltare pagina. Gli ultimi mesi a Bologna non sono stati semplici. Gli infortuni e i minuti in cui non è riuscito ad incidere lo accompagnano verso un ulteriore cambiamento. L’attaccante non è quindi riuscito a lasciare il segno come probabilmente si era prefissato, e come ci aveva abituato negli anni d’oro alla Lazio. A 35 anni, però, la sua voglia di riscatto non manca e ha intenzione di non mollare così facilmente.

Immobile si appresta a salutare Bologna

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, infatti, il bomber ex Lazio è pronto a una nuova avventura oltreconfine: il Paris FC sarebbe pronto ad accoglierlo fino al 2027. Le visite mediche sono previste per domani, e con esse Immobile spera di avere la possibilità di tornare protagonista, questa volta sotto i riflettori della Ligue 1.

Le parole del tecnico del Paris FC

Come riportato da TuttoMercatoWeb, anche l’allenatore del club parigino, Stéphane Gilli, avrebbe commentato – pur senza sbilanciarsi troppo – le voci di mercato che riguardano Ciro Immobile:

“Immobile? È un attaccante che fa gol, gioca nel Bologna ed è un ottimo giocatore. Si dicono molte cose sulla stampa, non è un segreto il profilo che stiamo cercando: un attaccante capace di segnare. Che volete che vi dica? Non posso rispondervi. Posso parlare dei miei giocatori, ma non di quelli che ancora non lo sono».

Un modo elegante, quello di Gilli, per indirizzare il proprio interesse senza ufficializzare nulla, in attesa che i dettagli vengano definiti. Intanto, per Immobile, questo trasferimento è più di un semplice cambiamento: è l’occasione di dimostrare che, nonostante gli ostacoli dell’ultimo periodo, la capacità di segnare non si è spenta. Parigi potrebbe essere la cornice perfetta per farlo?

