Calciomercato Bologna, Immobile al Paris FC: è fatta

Come avevamo sospettato a più riprese, l’avventura di Ciro Immobile al Bologna è ai titoli di coda già in questa finestra invernale di calciomercato. Il centravanti di Torre Annunziata che, di fatto, non si è mai ambientato si trasferirà al Paris FC, da non confondere col Paris Saint-Germain.

In serata, la formazione della capitale francese, neo promossa in Ligue1 e con un budget importante, avrebbe avanzato un’offerta interessante direttamente all’attaccante. Il giocatore ha accettato questa proposta e i club si stanno accordando per il passaggio del giocatore che dovrebbe avvenire poco più che gratuitamente. Ciro, infatti, è arrivato in estate e ha firmato un contratto fino alla fine della stagione con opzione per la seconda. E svolgerà le visite mediche probabilmente nella giornata di domenica.

Immobile-Bologna, un addio ormai certo

La trattativa tra Immobile, Paris e Bologna è ormai fatta. Il calciatore e il club rossoblù hanno deciso dirsi addio e nessuno Casteldebole, anche vedendo la prestazione di domenica scorsa contro il Genoa, si straccerà le vesti.

L’addio ora è certo. Il feeling, anche per via del brutto infortunio patito alla prima giornata contro la Roma, non è mai sbocciato. E il calciatore partenopeo non è mai riuscito a sbloccarsi. Anzi, dopo il rientro dall’infortunio, ha faticato e non poco a ritrovare una condizione accettabile. O comunque adeguata alle richieste fisiche di Italiano.

Dallinga resta?

A questo punto nell’attacco del Bologna in questo calciomercato, con l’addio di Immobile, la posizione di Thijs Dallinga diventa decisamente più centrale e l’olandese diventa quasi intoccabile. Non è un segreto che Vincenzo Italiano voglia almeno due punte.

Per questo motivo le voci delle ultime ore che volevano l’Olympique Lione sulle sue tracce potrebbero ben presto spegnersi. Anzi, a questo punto c’è da attendersi l’assalto a qualche centravanti, con Noslin sempre da tenere d’occhio, pur non essendo un centravanti puro.

