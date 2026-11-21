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Primavera, sei gare per chiudere l’anno nelle zone alte della classifica
Sono ben sei le gare che attendono il Bologna da qui alla fine dell’anno. Si parte con Torino e Albinoleffe, due squadre attualmente nelle zone basse della classifica, ma il calendario riserverà poi impegni più delicati.
Dopo la sosta per le nazionali, torna oggi il campionato Primavera 1, con il Bologna atteso dal posticipo del lunedì in casa del Torino. I rossoblù ripartono con un obiettivo chiaro: continuare a spingere per rimanere nelle zone alte della classifica e dare seguito a quanto fatto finora. La squadra di Morrone occupa infatti il terzo posto a quota 18 punti, a -1 dall’Inter e -3 dalla capolista Parma. Alle spalle, però, la situazione rimane decisamente corta, con la Roma a 17 e Milan e Lecce appaiate a 16.
In un campionato dove l’equilibrio continua a fare da padrone, basta poco per cambiare completamente gli scenari. Ecco perché trovare continuità diventa fondamentale, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni punto può fare la differenza.
La classifica resta corta, serve continuità per non perdere terreno
Si riparte lunedì alle 17 sul campo del Torino che, come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, finora ha raccolto 10 punti, frutto di due vittorie e quattro pareggi, e che si trova al quintultimo posto in classifica. Una gara sulla carta alla portata dei rossoblù, ma da affrontare comunque con la giusta attenzione. Dopo i granata sarà la volta dell’Albinoleffe, ultimo della classe, per chiudere il mese di novembre davanti al proprio pubblico. Due appuntamenti dai quali provare a raccogliere sei punti, prima di entrare in un periodo decisamente più impegnativo.
Granata e Albinoleffe prima di un dicembre ricco di impegni
A inizio dicembre ci sarà infatti lo scontro diretto in casa della Roma, seguito dalle ultime tre gare dell’anno contro Genoa, Fiorentina e Cesena. Soltanto il derby dell’Appennino si giocherà in trasferta, con un calendario che, almeno sulla carta, potrebbe offrire al Bologna un’occasione importante per continuare a salire.
Prima di fare calcoli, però, ci saranno sei gare da affrontare entro la fine dell’anno, mentre il girone d’andata si avvicina alla conclusione, con appena tre giornate ancora da disputare. L’attenzione è tutta sul Torino, perché il percorso passa inevitabilmente da una gara alla volta. Morrone e i suoi ragazzi lo sanno bene: l’obiettivo è continuare a crescere, sia come squadra che a livello individuale, senza perdere di vista quello che rimane il vero traguardo.
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