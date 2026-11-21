Granata e Albinoleffe prima di un dicembre ricco di impegni

A inizio dicembre ci sarà infatti lo scontro diretto in casa della Roma, seguito dalle ultime tre gare dell’anno contro Genoa, Fiorentina e Cesena. Soltanto il derby dell’Appennino si giocherà in trasferta, con un calendario che, almeno sulla carta, potrebbe offrire al Bologna un’occasione importante per continuare a salire.

Prima di fare calcoli, però, ci saranno sei gare da affrontare entro la fine dell’anno, mentre il girone d’andata si avvicina alla conclusione, con appena tre giornate ancora da disputare. L’attenzione è tutta sul Torino, perché il percorso passa inevitabilmente da una gara alla volta. Morrone e i suoi ragazzi lo sanno bene: l’obiettivo è continuare a crescere, sia come squadra che a livello individuale, senza perdere di vista quello che rimane il vero traguardo.