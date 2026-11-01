Il Bologna tra le squadre che hanno concesso meno rigori in Serie A: la classifica e i numeri

Il dischetto racconta anche qualcosa del modo in cui una squadra difende. Nelle ultime tre stagioni di Serie A, il Bologna ha concesso appena sette rigori, un dato che colloca i rossoblù nella parte più virtuosa della classifica stilata da Transfermarkt. Un risultato che assume ancora più valore se confrontato con quello di altre formazioni del massimo campionato, alcune delle quali hanno dovuto fronteggiare un numero decisamente superiore di penalty.

Il dato assume particolare rilevanza se rapportato al numero di partite disputate. Il Bologna ha giocato 85 gare nelle ultime tre stagioni considerate da Transfermarkt, un campione sufficientemente ampio per osservare una tendenza che va oltre il singolo episodio.

Bologna, soltanto sette rigori contro in tre stagioni

Sette rigori concessi in questo periodo significano una media di circa uno ogni dodici partite, indicatore che testimonia la capacità della squadra di limitare gli interventi fallosi più rischiosi all’interno della propria area.

Naturalmente, il numero di penalty non è sufficiente, da solo, per stabilire la qualità di una fase difensiva: entrano in gioco anche lo stile di gioco, il comportamento degli avversari e le singole situazioni arbitrali. Resta però un dato significativo, soprattutto considerando quanto un rigore possa incidere sull’andamento di una partita.

Rigori contro: ecco cosa dice la stagione attuale

L’inizio del campionato attuale presenta un quadro diverso. Nella stagione 2026/27, secondo i dati forniti, il Bologna ha già concesso due rigori, uno dei quali trasformato e uno sbagliato. Il tasso di difesa del 50% indica che i rossoblù sono riusciti a evitare il gol in una delle due occasioni, senza però mantenere la stessa frequenza contenuta registrata nel triennio precedente. Il dato colloca il Bologna al quinto posto nella graduatoria stagionale per rigori contro.

La stagione in corso richiederà nuove conferme. Il Bologna dovrà cercare di mantenere quella capacità di limitare gli interventi rischiosi che ha caratterizzato il periodo precedente. Perché, al di là delle statistiche, evitare di concedere un rigore significa togliere agli avversari una delle occasioni più favorevoli per trovare la via del gol.

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