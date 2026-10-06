Femminile, sette squadre in tre punti: il Bologna è a -2 dalla vetta

È un campionato di Serie B femminile che, dopo appena quattro giornate, ha già mostrato quanto sarà difficile fare previsioni. La classifica è cortissima e sono ben sette le squadre racchiuse in soli tre punti: in questo gruppo c’è anche il Bologna Women, attualmente terzo insieme alla RES Donna Roma. Davanti alle rossoblù ci sono il Frosinone, a +1, e il Genoa, capolista a +2. Un avvio che conferma quindi le attese della vigilia: per puntare in alto servirà continuità, perché ogni passo falso può cambiare rapidamente gli equilibri.

Bologna, una classifica tutta da vivere

Il Genoa guarda tutti dall’alto, ma il suo percorso è iniziato proprio con una sconfitta contro il Bologna. All’esordio in campionato, infatti, le ragazze di Leandri si sono imposte per 4-0 in una partita dominata dalle rossoblù, anche se il risultato è apparso forse troppo ampio rispetto a quanto visto sul terreno di gioco.

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, a quota 6 ci sono invece Lumezzane, Moncalieri e Cesena. Quest’ultima, però, ha ancora una gara da recuperare contro il Vicenza e, in caso di successo, potrebbe raggiungere il Genoa in vetta alla classifica. Più indietro, a 4 punti, si trovano proprio le vicentine insieme a Verona, Brescia, Arezzo e San Marino Academy. Chiudono la graduatoria Catania e Venezia, entrambe ferme a quota 2.

Un dato, soprattutto, racconta bene l’equilibrio di queste prime giornate: le due squadre attualmente nelle posizioni che porterebbero alla retrocessione sono anche le uniche a non aver ancora conquistato una vittoria. E se è vero che siamo soltanto all’inizio, quanto visto finora lascia pensare a una stagione nella quale nessuna partita potrà essere considerata scontata.

Non c’è, almeno per ora, una squadra capace di prendere il largo come aveva fatto il Como nella passata stagione. Il livello medio appare alto e gli scenari possono cambiare da una giornata all’altra: sarà quindi fondamentale riuscire a mantenere un rendimento il più possibile costante.

Il percorso del Bologna passa dalla continuità

Per il Bologna il bilancio delle prime quattro giornate parla di 7 punti. Non è un bottino da sottovalutare, anche se il cammino delle rossoblù ha già mostrato momenti differenti.

Dopo il convincente 4-0 rifilato al Genoa, la squadra di Leandri ha infatti rallentato soprattutto sul piano offensivo. A Catania è arrivato uno 0-0, mentre in casa contro la San Marino Academy il Bologna è stato sconfitto di misura, senza riuscire ancora una volta a trovare la via del gol.

Poi è arrivata la reazione. Prima il successo in Coppa Italia contro il Venezia, deciso dal colpo di testa di Lanteenmaki, quindi la vittoria in campionato dello scorso sabato, ancora contro le venete. In quest’ultima occasione il Bologna ha ritrovato il gol con la tripla incornata firmata da Di Luzio, autrice di una doppietta, e Arcangeli.

Una risposta importante, soprattutto considerando che nelle tre gare precedenti era arrivata una sola rete. Anche contro il Venezia, però, il primo tempo aveva riproposto alcune delle difficoltà già viste nelle partite precedenti: il Bologna ha continuato a spingere, ma è mancata quella concretezza necessaria negli ultimi metri.

La pausa per le nazionali arriva quindi in un momento utile. Leandri avrà due settimane per lavorare sugli automatismi, sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Alla ripresa, sabato 17, ci sarà subito un appuntamento pesante: al Bologna Women farà visita il Frosinone, in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto per le zone alte della classifica.

Futsal giovanile, esordio da tre punti

Il fine settimana ha regalato soddisfazioni anche nel futsal femminile. Le rossoblù allenate da Nobile hanno superato l’Atletico Foligno con il punteggio di 4-3, in una partita che aveva un significato particolare: si trattava infatti dell’esordio del club nel campionato di Serie B.

A decidere la sfida sono state Fiorenza, Proetto, Aligante e Venturini. Una prima giornata che portava con sé molta curiosità e che ha fornito subito indicazioni interessanti, accompagnando nel migliore dei modi l’esordio della squadra nella nuova categoria.

Meno positivo, invece, il fine settimana per le formazioni Under 17 e Under 15, entrambe impegnate contro la Fiorentina Women e sconfitte nettamente.

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