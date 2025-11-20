Come cambia la lista Uefa?

Si discute tanto a Casteldebole: l’argomento che tiene banco è quello riguardante la lista Uefa. Neanche un mese fa, sembrava scontato il cambio di Sulemana con Freuler: il primo sarebbe subentrato momentaneamente al posto del centrocampista svizzero per via dell’infortunio di quest’ultimo, che gli farà sicuramente saltare le sfide con Salisburgo e Celta Vigo. Ora la situazione è evoluta. Lo slot di Freuler potrebbe essere concesso a Immobile o lasciato vacante. Ma andiamo per gradi.

Perchè Immobile

L’esclusione dalla lista di Dominguez, fin dall’inizio di stagione, sommata agli infortuni di Rowe e Cambiaghi, sono la motivazione del ragionamento sul goleador italiano. Il ripensamento è frutto, anche, di un pensiero di natura tecnico-tattica. Giovedì 27 novembre arriveranno gli austriaci al Dall’Ara, ed il Bologna nel reparto offensivo, sarà per forza di cose spuntato: Orsolini, Odgaard, Bernardeschi e Fabbian. Sono questi gli uomini che potranno agire a fianco e dietro l’unica punta. L’idea e l’esigenza Immobile nasce anche da questo: per alcuni momenti della partita, il Bologna potrebbe giocare a 2 punte: Ciro insieme a Castro, o a Dallinga.

Lista Uefa

Entro lunedì o martedì, la lista Uefa verrà redatta o lasciata così com’è. C’è anche questa possibilità: il Bologna sta valutando l’ipotesi di tenere libero lo slot della sostituzione. Considerando che Cambiaghi, Rowe e Holm saranno arruolabili per l’inizio di dicembre e, scrutando il calendario, notiamo che l’impegno a Vigo contro gli spagnoli è previsto per l’11 dicembre. Il Bologna prende tempo, prima di intervenire, non modifica per ora, ciò che sembrerebbe logico modificare. Riflette per non commettere un errore.

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

