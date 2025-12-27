Come gioca il Sassuolo di Fabio Grosso?

Il Bologna ospita il Sassuolo di Fabio Grosso per la 17^ giornata di campionato. Alle 18, fischio d’inizio per la sfida tra le formazioni emiliani in un secondo derby emiliano che nello scorso anno non c’era stato per via della retrocessione dei neroverdi.

La squadra di Vincenzo Italiano si troverà una formazione piuttosto sfrontata con un’idea di calcio piuttosto offensiva. Sotto la guida di Fabio Grosso, a partire dalla passata stagione, la formazione sassolese è ripartita con un’idea di calcio in grado di valorizzare le qualità tecniche. Quest’anno la dirigenza neroverde ha rinforzato la difesa e ha confermato buona parte dell’undici titolare.

Il modulo del Sassuolo di Grosso

Con l’arrivo di Fabio Grosso, il Sassuolo è ripartito dal 4-3-3. Un modulo che aveva un po’ abbandonato nei diversi cambi di guida tecnica. La squadra neroverde ha un modulo di base che, difficilmente, modifica.

La squadra neroverde si schiera semplicemente con qualche piccola modifica tattica. Il 4-2-3-1 è la variante più utilizzata dalla squadra dal Sassuolo di Grosso, soprattutto per via delle caratteristiche di alcuni dei giocatori della mediana neroverde. La squadra infatti ha mezzali d’inserimento che modificano l’atteggiamento della squadra emiliana.

Le ali e le mezzali

Gli elementi più importanti del Sassuolo di Fabio Grosso sono senz’altro le ali e le mezzali. La formazione neroverde punta principalmente sugli esterni offensivi. Le ali neroverdi hanno qualità per creare superiorità numerica e creare situazioni pericolose all’interno dell’area di rigore.

Tuttavia, con la probabile assenza di Mimmo Berardi, il Sassuolo perde un certo livello di imprevedibilità. Il numero 10 e leggenda del club sassolese è infatti l’elemento di maggior talento. Oltre alla capacità di saltare l’uomo, il calabrese ha visione di gioco e qualità nel suo mancino.

