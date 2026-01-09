L’A.I.A. ha ufficializzato arbitro e VAR di Como-Bologna, gara valida per la 20ª giornata di campionato e in programma sabato 10 gennaio alle 15.00 allo stadio “Sinigaglia”. A dirigere l’incontro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo, arbitro di lunga esperienza nel massimo campionato.

Como-Bologna, gli assistenti dell’arbitro Abisso e squadra VAR

Berti e Scarpa assisteranno Abisso, mentre Di Marco ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala VAR opererà Paolo Silvio Mazzoleni, uno dei profili più navigati nel panorama arbitrale italiano, affiancato da Marini come AVAR.

La sfida del Sinigaglia si preannuncia intensa e ricca di ritmo, e la squadra arbitrale scelta sembra offrire le condizioni per una direzione equilibrata e coerente con le esigenze della partita.

