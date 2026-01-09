Se il Bologna avesse o meno necessità di riflettere sul momento non ci è dato saperlo, l’unica opportunità che il calendario concede è quella della tecnica “chiodo scaccia chiodo” e per non pensare al ko contro l’Atalanta i rossoblù sono chiamati alla sfida col Como, domani alle ore 15.

La formazione di Vincenzo Italiano deve invertire un trend che la vede senza successi da sei gare. L’ormai vecchia ambizione dello scudetto ormai si è sgonfiata. E ora i rossoblù, dopo la Dea, deve difendere le proprie ambizioni europee contro un’altra rivale per quelle posizioni.

La gara del Sinigaglia aprirà il 20° turno, il primo del girone di ritorno, il terzo da inizio 2026. Como-Bologna arà visibile su più piattaforme e canali TV. Ecco le informazioni principali.

Como-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 20^ giornata;

Partita: Como-Bologna;

Data: sabato 10 gennaio 2026;

Orario: 15:00;

Luogo: Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como;

Canale TV: Zona DAZN su Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Van der Brempt, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il momento della stagione è particolarmente delicato per il Bologna che si trova di fronte a una trasferta complicata come quella di Como. I rossoblù sono tra le formazioni le poche squadre ad aver battuto i lombardi in questa stagione. E al Sinigaglia, contro il Como, il Bologna deve provare a riprendere la marcia europea ormai interrotta da tempo. Tanto più che la squadra di Fabregas è una rivale diretta per i posti che valgono l’Europa.

Dall’altra parte il Como, contro il Bologna, vuole dare continuità alle ultime vittorie convincenti. La squadra di Fabregas ha fatto bene soprattutto dal punto di vista del controllo della gara, piuttosto che del gioco. Ed è questa la crescita che, in questo momento, più interessa la squadra comasca.

