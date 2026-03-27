Con l’Aston Villa verso il sold out: da oggi la vendita libera dei biglietti

Il popolo rossoblù vuole esserci. Il 9 aprile è in programma al Dall’Ara la sfida valida come andata di quarto di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa. Procede la vendita dei biglietti: ad oggi 17mila ticket staccati per gli abbonati e presto verrà aperta la seconda fase della vendita. Lo stadio va verso il tutto esaurito: i tifosi rossoblù vogliono esserci per dare il massimo sostegno ai propri ragazzi.

17mila biglietti venduti. Ultime ore per gli abbonati poi inizia la vendita libera

7mila biglietti venduti solo nelle prime 24 ore: la febbre europea ha preso i tifosi rossoblù che vogliono assistere al quarto di finale tra Bologna e Aston Villa. Ieri altri 10mila biglietti sono stati staccati, per un totale di 17mila. Questa prima fase di vendita è stata riservata agli abbonati della fase campionato di Europa League che hanno tempo fino ad oggi a mezzogiorno per acquistare anche un altro biglietto sui posti non coperti da prelazione.

I prezzi dei biglietti per gli abbonati sono scontati: dai 25 euro nelle curve ai 140 per le poltrone Gold. I minorenni potranno inoltre usufruire di uno sconto del 50%. Dalle 13 di oggi, la seconda finestra di vendita aperta a tutti. Con biglietti a prezzo pieno: 5 euro in più rispetto agli abbonati e metà prezzo per gli under 18. Visto l’andazzo, il sold out è praticamente una certezza. E i tifosi inglesi sono pronti a contribuire a riempire il Dall’Ara.

Bologna-Aston Villa: la partita

I tifosi rossoblù vogliono esserci perché sanno che la loro presenza è fondamentale per la squadra. Il Bologna in questi quarti sfida la principale favorita alla vittoria di Europa League: l’Aston Villa. L’allenatore Unay Emery è un veterano della competizione, 4 volte campione (3 con il Siviglia, una con il Villareal). Il Bologna è pronto a ribaltare i pronostici. I tifosi sono pronti a sognare: glielo permette il cammino europeo del Bologna.

I Rossoblù sembrano aver abbandonato il campionato, ancor di più dopo l’ultima sfida -persa- contro la Lazio. Ma in Europa League è un’altra storia: unica partita persa, la prima, proprio contro l’Aston Villa. Poi, sfilza di risultati utili (11 consecutivi) culminati nella grande festa di Roma. E i tifosi sognano un nuovo successo e il raggiungimento di una semifinale europea che manca da 27 anni (Bologna-Marsiglia in Coppa Uefa nel 99). E chissà? Magari un biglietto per Istanbul.

Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

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