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Con l’Aston Villa verso il sold out: da oggi la vendita libera dei biglietti

Già 17mila biglietti venduti per il quarto di finale di Europa League: il Dall’Ara si prepara al tutto esaurito

Pubblicato

48 minuti fa

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Verso Bologna-Milan, si prevede un Dall'Ara sold-out (©Damiano Fiorentini / 1000 Cuori Rossoblù)
Stadio Renato Dall'Ara (©Damiano Fiorentini / 1000 Cuori Rossoblù)

Il popolo rossoblù vuole esserci. Il 9 aprile è in programma al Dall’Ara la sfida valida come andata di quarto di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa. Procede la vendita dei biglietti: ad oggi 17mila ticket staccati per gli abbonati e presto verrà aperta la seconda fase della vendita. Lo stadio va verso il tutto esaurito: i tifosi rossoblù vogliono esserci per dare il massimo sostegno ai propri ragazzi.

Aston Villa-Bologna (© 1000 Cuori Rossoblù)

Aston Villa-Bologna (© 1000 Cuori Rossoblù)

17mila biglietti venduti. Ultime ore per gli abbonati poi inizia la vendita libera

7mila biglietti venduti solo nelle prime 24 ore: la febbre europea ha preso i tifosi rossoblù che vogliono assistere al quarto di finale tra Bologna e Aston Villa. Ieri altri 10mila biglietti sono stati staccati, per un totale di 17mila. Questa prima fase di vendita è stata riservata agli abbonati della fase campionato di Europa League che hanno tempo fino ad oggi a mezzogiorno per acquistare anche un altro biglietto sui posti non coperti da prelazione.

Foto di tifosi del Bologna in Curva Bulgarelli

I tifosi del Bologna in Curva Bulgarelli/Andrea Costa (© Damiano Fiorentini)

I prezzi dei biglietti per gli abbonati sono scontati: dai 25 euro nelle curve ai 140 per le poltrone Gold. I minorenni potranno inoltre usufruire di uno sconto del 50%. Dalle 13 di oggi, la seconda finestra di vendita aperta a tutti. Con biglietti a prezzo pieno: 5 euro in più rispetto agli abbonati e metà prezzo per gli under 18. Visto l’andazzo, il sold out è praticamente una certezza. E i tifosi inglesi sono pronti a contribuire a riempire il Dall’Ara.

Bologna-Aston Villa: la partita

I tifosi rossoblù vogliono esserci perché sanno che la loro presenza è fondamentale per la squadra. Il Bologna in questi quarti sfida la principale favorita alla vittoria di Europa League: l’Aston Villa. L’allenatore Unay Emery è un veterano della competizione, 4 volte campione (3 con il Siviglia, una con il Villareal). Il Bologna è pronto a ribaltare i pronostici. I tifosi sono pronti a sognare: glielo permette il cammino europeo del Bologna.

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, post match Champions League

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, post match Champions League

I Rossoblù sembrano aver abbandonato il campionato, ancor di più dopo l’ultima sfida -persa- contro la Lazio. Ma in Europa League è un’altra storia: unica partita persa, la prima, proprio contro l’Aston Villa. Poi, sfilza di risultati utili (11 consecutivi) culminati nella grande festa di Roma. E i tifosi sognano un nuovo successo e il raggiungimento di una semifinale europea che manca da 27 anni (Bologna-Marsiglia in Coppa Uefa nel 99). E chissà? Magari un biglietto per Istanbul.

Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

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