Le ultime verso Bologna-Cagliari: c’è Rowe, Dominguez titolare e Pessina sogna

Per Vincenzo Italiano e tutti i tifosi rossoblu la diramazione dei convocati si è aperta con una notizia incredibile. Jonathan Rowe ha recuperato in tempo record dall’infortunio alla coscia e sarà presente al Dall’Ara, forse non dall’inizio ma poco importa. Per il resto, le novità sono pochissime. Gli infortunati restano 5 (Casale, Joao Mario, Cambiaghi, Dallinga e Skorupski) e il numero di convocati cala, da ventiquattro a ventidue.

Una prima chiamata assoluta

Al posto di Happonen, attualmente infortunato, il terzo portiere di oggi sarà il classe 2008 Riccardo Gnudi, chiamato a sorpresa da mister Italiano. Ad ogni modo, in quel ruolo vedremo all’opera uno tra Pessina e Ravaglia, con il secondo leggermente favorito sul primo. Ma nulla è ancora deciso.

Il ritorno al 4-3-3

Davanti al portiere, tornerà una linea difensiva tradizionale, con quattro interpreti. Zortea e Miranda giocheranno sulle fasce, mentre al centro resta intoccabile la posizione di Lucumí. Accanto a lui, tra Heggem, Vitik ed Helland sembra favorito l’ex difensore del West Bromwich.

Anche a centrocampo mister Italiano ha scelto la tradizione. Il trio sarà composto da Freuler, Ferguson e uno tra Pobega, Sohm e Moro. Niente esperimenti, come riporta Stadio: solito 4-3-3 degli ultimi mesi per ritrovare sorrisi e vittoria.

Un attacco obbligato

Infine, per quanto riguarda l’attacco, le scelte sono obbligate. Nonostante i recuperi da record di Berna e Rowe, nessuno dei due ha 90 minuti nelle gambe, dunque partiranno Orso e Benja Dominguez. L’argentino questa chance l’ha sognata e la merita, specialmente dopo le difficoltà fisiche che, sul più bello, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio nelle ultime settimane.

La punta, infine, sarà ancora una volta Santiago Castro. Odgaard è pronto a subentrare, ma la titolarità del Toto non è mai stata in discussione, specialmente senza Dallinga.

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