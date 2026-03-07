I convocati di Bologna-Hellas Verona: ancora out Heggem

Domani alle 15.00 il Bologna accoglierà al Dall’Ara l’Hellas Verona del nuovo allenatore Sammarco. Punti fondamentali per risalire la china salvezza per la squadra scaligera, ma contemporaneamente punti che allettano la ripresa dei felsinei. Tra i rossoblù sarà ancora assente Heggem dai convocati scelti da mister Italiano, così come Freuler per la squalifica. Rientra Lykogiannis, mentre Miranda farà di tutto per esserci giovedì sera, ma sarà assente domani pomeriggio per l’infortunio patito nel match contro l’Udinese.

I convocati per Bologna-Hellas Verona

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumì, Lukogiannis, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook