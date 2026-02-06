Sohm in campo contro il Parma: ha un conto in sospeso

Ma se mister Italiano decidesse di schierare Simon Sohm dal primo minuto in Bologna-Parma? Un’ipotesi complicata, ma non da escludere a priori. Le ultime prestazioni di alcuni dei senatori del Bologna hanno lasciato a desiderare, perché non provare l’effetto novità con una forza fresca che, per lo più, con il Parma ha un certo passato.

La nuova pedina per Bologna-Parma: Simon Sohm

Appena venti minuti sul campo del Genoa e una rimonta bella e buona vissuta in diretta: un esordio non rose fiori per Sohm con la maglia del Bologna, per questo lo svizzero vuole un’altra occasione. Magari proprio dal primo minuto: lo svizzero non vede la titolarità dallo scorso 18 dicembre nella sfida di Conference a Losanna con la Fiorentina, ma in generale a Firenze non ha trovato grandi spazi. Motivo per cui scalpita, per dimostrare di essere il giocatore promettente di Parma, che dal 2020 alla scorsa estate faceva magie.

Al Tardini o meno, Simon Sohm sarà sicuramente il primo dei nuovi volti rossoblù a scendere in campo dal primo minuto. Helland necessita ancora di scuola (prova l’esclusione dalla lista UEFA), mentre Joao Mario non ha fatto ancora in tempo ad arrivare. L’unico ad aver già assaporato la squadra, seppur per pochi minuti, è lo svizzero. Lui che a Firenze giocava a centrocampo, sotto le Due Torri dovrebbe giocare più avanti, ergo sulla trequarti, ma senza mai tirarsi indietro qualora gli venisse richiesto di ricoprire un ruolo più arretrato.

Il passato di Sohm e un conto in sospeso

E proprio a Parma ha coltivato la sua duttilità: 155 presenze, 7 gol e 13 assist. Prima impiegato come mediano, poi come trequartista, ruolo in cui ha segnato uno dei pochi gol in gialloblù, proprio contro il Bologna di Italiano un anno fa. Quella fu una partita tutta da dimenticare per il popolo rossoblù, ma diede il via a una scia di 4 vittorie che permisero al Bologna di continuare a sperare.

(Fonte: Stefano Brunetti, Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook