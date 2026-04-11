I convocati di Italiano per Bologna-Lecce: la lista

A 72 ore dalla gara di Europa League, persa contro l’Aston Villa, il Bologna torna in campo in casa contro il Lecce. I salentini sono coma ogni anno impelagati nella lotta per non retrocede, ma non mollano. Dall’altra parte, i rossoblù devono conquistare quello che è l’obiettivo stagionale minimo dell’ottavo posto.

Vincenzo Italiano per la gara interna contro i salentini ha convocato ventidue calciatori. Ecco la lista dei convocati del Bologna.

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

DIFENSORI: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo, Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Gli indisponibili

Alla lista degli indisponibili nelle ultime ore sie è aggiunto anche Eivind Helland. Il centrale norvegese in queste ore è ko per via di una sindrome influenzale e perciò è indisponibile per la gara di domani contro il Lecce.

Non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano nemmeno Lewis Ferguson lo scozzese è squalificato dopo il rosso rimediato nella gara contro la Cremonese. Una giornata che gli permetterà di essere riposato giovedì contro l’Aston Villa.

Il punto sugli infortuni in vista di Bologna-Lecce

Restano ancora fuori per infortunio, l’ormai lungodegente Lukasz Skorupski. Con lui Charalampos Lykogiannis, insieme a un altro uomo di fascia (offensiva) come Dominguez e all’ormai solito Dallinga che fa spazio al giovane Castaldo.

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