Il Bologna e quei numeri ricorrenti in Coppa Italia

Notte di Coppa Italia oggi al Dall’Ara: il Bologna ospita la Lazio per la partita valida come quarto di finale del torneo. La vincente troverà in semifinale l’Atalanta che ha battuto la Juventus la scorsa settimana. I Rossoblù arrivano alla sfida con la consapevolezza di dover svoltare in un momento buio in Campionato. Si troveranno di fronte una Lazio altrettanto determinata. Ma guardando i precedenti, le statistiche pendono a favore del Bologna.

Bologna in Campionato decima a -3 dalla Lazio, cerca l’Europa in Coppa Italia

I Rossoblù e i Biancocelesti in Campionato si trovano in una situazione di classifica simile. Il Bologna è decimo, la Lazio ottava, a separarle solo 3 punti. Entrambe lontane dalla zona Europa che doveva essere l’obiettivo, ma ora sembra irraggiungibile. La Coppa Italia oggi pone le due squadre una di fronte all’altra. Come arriva il Bologna a questa sfida? E che Lazio trova?

I Rossoblù hanno collezionato 1 sola vittoria nelle ultime 12 partite di Serie A, di queste, nelle 6 giocate in casa il Bologna ha guadagnato 1 punto. Quella di Coppa Italia di stasera giocata al Dall’Ara deve essere la partita del riscatto. E vale doppio, anche triplo: in ballo, il ritorno alla vittoria casalinga e la preziosa qualificazione alla semifinale con uno sguardo all’Europa del futuro.

Di fronte, una Lazio che i suoi problemi li ha avuti in campo e sul mercato, che ha scelto il ritiro a Coverciano per preparare questa sfida, e che arriva forte di una bella prestazione nell’ultima di campionato contro la Juventus (2-2).

In Coppa Italia i numeri pendono a favore dei Rossoblù

Ci sono due numeri che ricorrono per il Bologna guardando alle statistiche di Coppa Italia. 11 e 9. Nelle ultime quattro edizioni del torneo, il Bologna è da primato: 11 vittorie e 9 cleen sheet. La squadra che ha fatto meglio in questa competizione. Vittoria e porta inviolata, oggi i Rossoblù devono ritrovarle entrambe.

11 sono anche le volte in cui il Bologna ha affrontato nella sua storia la Lazio in Coppa Italia. E per 9 volte ne è uscito imbattuto: 6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. I numeri pendono a favore dei Rossoblù. Certo, non si vince con le statistiche, ma queste possono dare una spinta in più, rafforzare la determinazione, la voglia, la fame. Poi si vince con la prestazione sul campo.

E chissà che stasera non possano deciderla i due Rossoblù con questi numeri sulle spalle, l’11 e il 9. Jonathan Rowe che nelle ultime partite si è dimostrato il più pericoloso. E Santiago Castro con il suo feeling speciale con la Coppa Italia.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook