Vigilia Bologna-Lazio: assenze importanti tra i Biancocelesti

Domani sera, mercoledì 11 febbraio, il Bologna tornerà a giocare in Coppa Italia ospitando la Lazio al Dall’Ara: tra le file dei Biancocelesti assente Mattia Zaccagni e in dubbio Mario Gila. Per i Rossoblù invece fuori Lykogiannis uscito dolorante dal campo nella scorsa partita contro il Parma. Il Bologna è chiamato a ritrovare la vittoria in casa per passare il turno e accedere alla semifinale del torneo. Perché oggi la Coppa Italia sembra la miglior strada percorribile verso l’Europa.

I ragazzi di Italiano si troveranno di fronte una Lazio reduce del pareggio -che stava per essere una vittoria- contro la Juventus in Campionato. Proprio questa, la partita in cui ben tre giocatori tra i Biancocelesti sono usciti per infortunio. Non solo Gila, ma anche il compagno di reparto Provstgaard e Basic. Senza contare le assenze di Lazzari e Zaccagni, già indisponibili anche a Torino. Ma allora che Lazio affronteranno i Rossoblù domani?

Verso Bologna-Lazio: la possibile difesa biancoceleste senza Gila

Uscito al 77′ in Juventus-Lazio, oggi Mario Gila verrà sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. La Lazio spera di escludere un guaio muscolare serio. Ma anche si trattasse solo di crampi, è molto probabile che il difensore spagnolo non ci sia per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Il discorso è diverso per Oliver Provstgaard. Sostituito anche lui a Torino per un acciacco fisico che è già stato smaltito. Potrebbe essere lui quindi ad affiancare Romagnoli in una coppia di difensori centrali tutta mancina (a meno di una sorpresa da parte di Gila). Attenzione anche a Patric: fermo per due mesi (lesione al polpaccio) ha ritrovato il campo contro la Juventus ma per soli 7 minuti. A completare il pacchetto difensivo Marusic a destra, sull’out di sinistra in vantaggio Pellegrini su Tavares.

La probabile formazione della Lazio: out anche Basic e Zaccagni

Non solo Gila in dubbio, ma anche altre assenze nella Lazio in vista della partita contro il Bologna. Perché anche Toma Basic è stato sostituito a Torino domenica per un problema muscolare. Si attendono gli esami ma si teme un lungo stop, quindi non dovrebbe esserci per la trasferta al Dall’Ara. Il suo infortunio si somma a quelli di Zaccagni e Lazzari, indisponibili rispettivamente da fine gennaio e inizio febbraio. Per la partita contro il Bologna, il sostituto di Basic a centrocampo dovrebbe essere uno tra Dele Bashiru e Belahyane. Al centro Cataldi, mezz’ala sinistra Taylor.

L’altro acquisto del mercato di gennaio, il centravanti Petar Ratkov dovrebbe accomodarsi in panchina. Là davanti infatti potrebbe essere confermato il tridente Isaksen-Maldini-Pedro che contro la Juventus ha collezionato in totale due gol e un assist. Ma Sarri ha una vasta scelta: Dia, Noslin e Cancellieri le altre opzioni possibili.

Fonte: Stadio

