Coppa Italia, Italiano dopo Bologna-Parma (2-1): «Avevamo voglia di conquistare la vittoria»

Il cammino del Bologna in Coppa Italia è iniziato con una vittoria in rimonta contro il Parma: dopo l’iniziale brivido dovuto al gol di Benedyczak, i rossoblù sono andati a ribaltare il risultato grazie alle reti di Rowe e Castro e hanno vinto per 2 a 1 davanti al pubblico del Dall’Ara. Ai Quarti i rossoblù affronteranno al vincente di Lazio-Milan. Nel frattempo, mister Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio.

Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1: le dichiarazioni post-partita di Vincenzo Italiano

Nei primi 35′ sembrava che il Bologna avesse incassato la sconfitta contro la Cremonese.

«All’inizio facevamo viaggiare troppo lentamente la palla, loro avevano un blocco basso che non ci permetteva di arrivare dove volevamo. Dopo abbiamo subito il gol perché abbiamo letto male l’azione, a volte subiamo ancora alcuni tipi di situazioni, però siamo stati bravi a riprenderci e siamo stati premiati. Ho visto i ragazzi aver voglia di tornare in partita e portare a casa la vittoria».

Cosa ne pensi del rientro di Immobile?

«Lo abbiamo rimesso in campo dopo più di tre mesi. Ciro porta nuove caratteristiche rispetto a quelle che già avevamo: ci porta la sua esperienza, i grandi gol che ha segnato in passato, una personalità e una presenza fondamentali in spogliatoio».

E sul gol di Rowe?

«Sono molto contento di Rowe, è stato il suo primo gol. Dopo aver segnato si è sciolto e ha fatto una grande partita, penso che fosse quello che gli serviva per sbloccarsi. Molto bene anche Sulemana dopo la bella gara di Udine. All’inizio abbiamo pagato il fatto che alcuni, come Lyko e Holm, era da un po’ che non giocavano dal primo minuto. Dopo un po’ ci siamo ripresi e abbiamo meritatamente segnato il pareggio».

Anche il gol di Castro è stato molto bello.

«Abbiamo la possibilità di fare questa staffetta tra lui e Dallinga: Thijs si muove bene, Santi ha spirito combattivo. L’importante è che tutti abbiano il piglio giusto: se la squadra non si sfalda possiamo reagire anche dopo le sconfitte».

Una vittoria con giocatori come Orsolini e Cambiaghi in panchina.

«Abbiamo deciso di farli riposare per non sovraccaricarli anche dopo la partita di lunedì. Noi, però, abbiamo a disposizione una bella batteria di gente di grande qualità e possiamo permetterci di fare molti cambi, visti i numerosi impegni nelle varie competizioni. Ad esempio, volevo cambiare Holm con De Silvestri: meno male che non l’ho fatto, visto che è stato lui a fare l’assist».

E Ferguson?

«Se non gioca e non si esprime al massimo vuol dire che c’è qualcosa che lo condiziona. I problemi al ginocchio ti impediscono di andare forte. Lui è riuscito a concludere la partita, so che non è ancora il Ferguson che tutti consociamo ma lui stesso sa che dovrà dare il cento per cento».

Adesso chi preferisci tra Lazio e Milan?

«Sono entrambe due grandi squadre, vediamo stasera chi la spunterà. Sicuramente ci sarà da battagliare in questi Quarti».

