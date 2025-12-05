Bologna, una vittoria che rimette in moto i campioni

In Coppa Italia, al Bologna serviva soprattutto superare il turno, e l’obiettivo è stato centrato: i tifosi hanno lasciato il Dall’Ara con un sorriso pieno, ben diverso dalla delusione provata lunedì dopo il ko con la Cremonese. Senza brillare, i campioni in carica hanno ottenuto ciò che serviva, mantenendo vivo un percorso casalingo che in Coppa Italia si conferma inarrestabile.

Il ritmo del Dall’Ara come medicina

In casa, come detto ieri, il Bologna arrivava da sei successi consecutivi nella competizione, striscia iniziata dopo la clamorosa caduta contro la Ternana. Nel 2022 erano state Cosenza e Cagliari a cedere ai rossoblù, nel 2023 era toccato a Cesena e Verona, mentre lo scorso anno era stato il turno di Monza ed Empoli. Ieri è stato il Parma a doversi arrendere nella prima uscita stagionale dei rossoblù da campioni in carica. Non una prestazione abbagliante, ma sufficiente per continuare a coltivare un cammino che garantirà il fattore campo almeno fino ai quarti di febbraio e potenzialmente anche nella semifinale di ritorno, fissata per il 22 aprile dopo l’andata del 4 marzo.

Un ritmo che non perdona in casa

Senza guardare troppo avanti, vale la pena evidenziare quanto il rendimento casalingo sia pesato in questo 2025, dove il Bologna ha perso al Dall’Ara solo contro la Cremonese e, nell’ultima giornata senza valore contro il Genoa. Nel fortino sotto la Torre di Maratona, infatti, ogni scivolone è stato prontamente assorbito grazie alla reazione immediata davanti al proprio pubblico.

Dall’Ara riparatore

Questa tendenza è stata evidente per tutta la stagione: dopo lo 0-1 della prima giornata con la Roma era arrivato l’1-0 sul Como, e dopo un altro ko esterno con il Milan era giunta la vittoria per 2-1 contro il Genoa. Allargando lo sguardo, dopo la delusione di Birmingham e la rimonta subita a Lecce, la squadra di Italiano aveva rilanciato forte battendo 4-0 il Pisa, risultato che aveva inaugurato la scalata verso le zone alte della classifica. Anche ieri, in Coppa Italia, il Dall’Ara, pur non pieno a causa dell’orario poco favorevole, ha offerto il suo contributo: una curva splendida ha guidato ancora una volta la reazione della squadra.

Uno sguardo al calendario

Ora che la risposta è arrivata in Coppa, servirà continuità anche in campionato. Le prossime due sfide potrebbero infatti rivelarsi decisive. Domenica, in casa della Lazio, sarà fondamentale evitare una seconda sconfitta consecutiva; conquistare i tre punti significherebbe lanciare un segnale importante al campionato. Poi sarà il turno della trasferta di Vigo, con l’obiettivo di blindare la qualificazione ai playoff, prima di ospitare la Juve in uno scontro diretto di grande peso. Giorni cruciali, insomma, ma questo Bologna ha già dimostrato di saper rispondere presente.

