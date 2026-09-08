Bologna, vittoria all’esordio per Corsi con l’U17: ko l’Under 18 con la Fiorentina

L’avventura di Emiliano Corsi sulla panchina del Bologna Under 17 comincia nel migliore dei modi. Al debutto assoluto, i rossoblù riescono infatti a superare la Carrarese al termine di una partita tutt’altro che semplice, conquistando tre punti importanti. Per l’Under 18, invece, arriva il primo stop stagionale dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Lecce.

Under 17, esordio da tre punti

La prima gara di Emiliano Corsi alla guida dell’Under 17 porta subito una vittoria. Sul campo della Carrarese, il Bologna riesce a lasciarsi alle spalle la tensione del debutto e a portare a casa un successo che sembrava essersi complicato nella ripresa.

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, a indirizzare inizialmente la sfida ci pensa Ardeni, autore di una doppietta tra il 19’ e il 27’ del primo tempo. Un vantaggio importante, ma tutt’altro che definitivo. Al rientro dagli spogliatoi, infatti, la Carrarese reagisce con decisione e Squatrito trova per due volte la via del gol, al 47’ e al 56’, riportando la partita in equilibrio.

La vittoria dell’Under 17 arriva nel finale

Quando il risultato sembrava ormai destinato a rimanere in bilico, il Bologna torna a prendere l’iniziativa e si mette alla ricerca del gol decisivo. La rete arriva soltanto nel recupero, precisamente al secondo minuto, grazie a Coscia.

L’attaccante era entrato in campo appena dieci minuti prima del 90’ e riesce così a diventare protagonista del finale. Una rete arrivata dopo una reazione del Bologna che ha permesso alla squadra di riprendere in mano la partita proprio quando serviva. Corsi può quindi festeggiare il suo esordio con una vittoria, così come il suo vice Miroslav Mihajlovic.

Per Mihajlovic, figlio di Sinisa, si tratta della terza stagione all’interno del vivaio rossoblù e della prima da vice allenatore dell’Under 17. Ora l’obiettivo sarà dare continuità a questo avvio e continuare a spingere forte.

L’Under 18 si ferma a Crespellano

Dopo il successo ottenuto a Lecce nella prima giornata, l’Under 18 di Luigi Della Rocca non riesce invece a concedersi il bis. A Crespellano è la Fiorentina a imporsi al termine di una gara ricca di gol, chiusa sul 3-2 in favore degli ospiti.

Il Bologna parte bene e al 20’ trova il vantaggio con Passanisi. La Fiorentina, però, cambia volto nella ripresa e in appena un minuto ribalta il risultato: tra il 49’ e il 50’ sono Forza ed Egnarevba a firmare le due reti che portano avanti i viola.

La partita resta comunque apertissima. Al 56’ Zucchini ristabilisce la parità, ma appena quattro minuti più tardi arriva il nuovo sorpasso della Fiorentina, con Amenta che realizza il definitivo 3-2 al 60’. Un risultato che lascia l’amaro in bocca al Bologna, ma dal quale Della Rocca può comunque ricavare indicazioni positive.

Il prossimo appuntamento per il vivaio

Archiviata la sconfitta interna, l’Under 18 avrà subito l’occasione per cercare il riscatto lontano da casa contro il Sassuolo.

Domenica sarà invece una giornata importante anche per le altre formazioni del vivaio. L’Under 17 affronterà il Parma nella sua prima partita casalinga, mentre Under 16 e Under 15 inaugureranno i rispettivi campionati sul campo della Cremonese.

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