Bologna, si avvicina la settimana più importante della stagione

Cremona, la Cremonese di mister Giampaolo e poi Bologna, il Dall’Ara, per ospitare l’Aston Villa. Sarà la più bella, ma anche la più importante, la settimana a cui iniziano ad affacciarsi da oggi i Rossoblù che, a Casteldebole, in un viavai generale tra infermeria e rientri dalle Nazionali iniziano a preparare il finale di stagione.

Lucumì, a sorpresa, già a Casteldebole

Ed a proposito di rientri dalle Nazionali, questa mattina mister Italiano potrà contare sul primo rientro. Come era già stato programmato dal Bologna qualche giorno fa, infatti, Jhon Lucumì sarà a disposizione del mister già da oggi. Complici le amichevoli ravvicinate contro Croazia e Francia, con quest’ultima giocata domenica, il Cafetero per la prima volta sarà il primo Nazionale a rientrare tra i disponibili Rossoblù.

Il rientro del solo colombiano, però, non aiuterà i Rossoblù ad intensificare la preparazione, che dovrebbe invece ripartire a marce ingranate giovedì. Giorno in cui a Casteldebole torneranno anche Ferguson, Freuler, Heggem, Helland, Vitik e Cambiaghi. Atteso venerdì, invece Nikola Moro, che a quel punto rischia di essere risparmiato dal primo minuto contro la Cremonese.

Cremonese-Bologna: chi in campo, chi a riposo

Domenica a Cremona, poi, saranno sicuramente assenti anche Lukasz Skorupski e Tommaso Pobega. Per il polacco, in realtà, la stagione potrebbe essere già conclusa anzitempo, mentre il centrocampista italiano, stando alle tabelle di marcia del club, dovrebbe iniziare il lavoro differenziato a partire da questa settimana.

Lavoro differenziato che, secondo Marcello Giordano de Il Resto del Carlino, potrebbe terminare questa settimana per Jens Odgaard. Il danese, infatti, ha lavorato anche in questi giorni di riposo per essere il prima possibile a disposizione di mister Italiano, che sicuramente non lo rischierà a Cremona, ma che potrebbe portarlo con sé per la gara di andata con il Villa.

Contro la Cremonese, infine, potrebbe esserci Lorenzo De Silvestri, che dovrebbe tornare in gruppo questa settimana al termine del periodo di riposo e lavoro differenziato osservato dopo l’infortunio rimediato col Sassuolo.

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