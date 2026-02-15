Dallinga, fiducia e occasioni: a Torino la chance per ritrovarsi in Serie A

La fiducia non gli è mai mancata, dalla proprietà, dalla piazza ma sopratutto dall’allenatore: Thijs Dallinga però a Bologna non ha mai brillato per continuità. In questa stagione ha messo a segno quattro gol, lasciando spesso delle ottime occasioni per allargare il bottino sul campo. Lo staff tecnico però continua a credere in lui e anche oggi a Torino l’Olandese classe 2000 potrebbe partire dal primo minuto.

Un’avventura travagliata

Nell’estate del 2024 arriva dal Tolosa segnando il record di giocatore più pagato nella storia del Bologna, le aspettative erano alte ma non si sono mai concretizzate al livello sperato. Thijs ha segnato momenti importanti dei rossoblù, come le reti in Coppa Italia nella cavalcata verso il successo, il gol al Dortmund nella vittoria in Champions e quello di quest’anno nella vittoria contro il Napoli ad inizio Novembre.

A mancargli però rimane la continuità, in 18 gare giocate quest’anno in Serie A ha collezionato 700 minuti e solo 8 le ha iniziate da titolare, segnando di fatto solo il gol ai partenopei e servendo tre assist, di cui due nella gara contro il Pisa ad inizio ottobre.

Un giocatore più Europeo

In Europa League il suo rendimento è stato invece diverso: 3 gol a segno, uno ogni 110 minuti d’impiego. Nelle tre gare europee in cui ha iniziato dal primo minuti Thaijs ha po fatto gol, in realtà a Bucharest ha servito anche un assist. Dallinga è più adatto al gioco europeo, fatto di spazi e area da attaccare sulla profondità. In Italia ha sempre sofferto le difese tenaci ed organizzate che ne hanno limitato le sue caratteristiche.

L’occasione di Torino

Oggi Italiano potrebbe dargli una nuova occasione sul verde dello Stadio Olimpico Grande Torino. I Granata non sono certo una corazzata a livello difensivo, anzi, con 42 gol subiti condividono il dato peggiore di tutta la Serie A insieme al Pisa. In questa statistica pesano e non poco gli 11 gol totali subiti nelle sole due gare con il Como.

Per Dallinga però è un’occasione per ritrovare il bottino grosso in Serie A, dopo l’addio di Immobile Italiano sa che avrà bisogno sia di Castro che dell’Olandese e vuole ritrovarlo il prima possibile. In vista delle sfide con il Brann, nell’unico obiettivo ancora perseguibile di questa stagione, ci sarà bisogno di tutti e ritrovare la fiducia del numero 24 rossoblù potrebbe rivelarsi un valore determinante.

