Dallinga e Lykogiannis verso il rientro: domani i test medici

Manca poco al termine della stagione e Vincenzo Italiano potrebbe riavere presto al suo fianco due pedine fondamentali in vista del rush finale. I due giocatori in questione sono Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, fermi da circa due settimane per tendinite, che potrebbero rientrare già da prossima settimana per la 33^ giornata di campionato contro la Juventus.

Dallinga e Lykogiannis: possibile rientro contro la Juventus

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport – Stadio infatti, nella giornata di domani Dallinga e Lykogiannis si sottoporranno a dei test medici per verificare i progressi della tendinite. Se il verdetto degli esami dovesse confermare le completa guarigione, allora i due potrebbero già tornare a disposizione di Italiano a partire da domenica prossima.

Molto difficile invece, che l’attaccante e il difensore possano venir convocati per la trasferta a Birmingham contro l’Aston Villa, ma saranno comunque i test di domani a stabilirlo con certezza.

L’olandese e il greco saranno fondamentali per il rush finale

Sia Dallinga che Lykogiannis non vedono l’ora di rientrare per poter dare il loro contributo e per aiutare i loro compagni alle volte chiamati agli straordinari. È il caso di Santiago Castro che, data l’assenza della punta olandese, arriva da quattro titolarità consecutive tra campionato ed Europa League, cinque se consideriamo quella di oggi contro il Lecce. Il classe 2004 è stato chiamato al lavoro extra e soprattutto ad una grandissima responsabilità, in particolare durante la concomitante assenza di Jens Odgaard.

Dall’altra parte, anche Lykogiannis non vede l’ora di scaldare il mancino per poter dare il cambio a Miranda. Una volta tornato operativo, per il greco sarà anche il momento di sedersi con il club per discutere dell’eventuale rinnovo di contratto, in scadenza a giugno.

Ci sarà invece ancora molto da aspettare per quanto riguarda Benjamin Dominguez e Lukasz Skorupski. I due non si vedranno infatti prima di maggio: l’esterno argentino punta alla sfida contro il Cagliari al Dall’Ara, mentre il portiere polacco punta alla trasferta di Napoli.

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