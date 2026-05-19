Dall’ultimo ballo contro l’Inter al Mondiale: il Bologna si prepara per il gran finale

Il Bologna di Vincenzo Italiano scenderà in campo davanti ai suoi tifosi per l’ultima volta sabato, 23 maggio, alle 18:00 contro l’Inter campione d’Italia guidata da Cristian Chivu, che sembra intenzionato a non portare i migliori giocatori in Emilia questa settimana. Da domani, 20 maggio, ci sarà la ripresa degli allenamenti dei rossoblù in vista dell’ultimo atto del campionato: sicuramente, dopo le vittorie esterne contro Napoli (2-3) e Atalanta (0-1), Castro e compagni arriveranno al match vogliosi di ripetersi, per l’ultima volta, anche contro i nerazzurri.

Bologna-Inter, poi testa al Mondiale

Sabato si gioca, domenica la classica cena di fine stagione, come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna del Corriere di Bologna. Successivamente, testa ai Mondiali. Moro è l’ultimo in ordine cronologico ad aver ricevuto la chiamata dalla Croazia. Futuro in bilico per Castro, a differenza di Heggem e Lucumí. I due centrali difensivi, infatti, sono sicuri di un posto nelle rispettive selezioni. Per Vitik, infine, tutto dipenderà da come starà la sua caviglia. Se dovesse riprendersi fisicamente, anche la sua presenza negli USA non sarebbe a rischio.

In estate, però, c’è chi avrà altri pensieri oltre alla Coppa del Mondo. A partire da Remo Freuler, che ha il contratto in scadenza 30 giugno. Intanto, il classe 1992, così come il suo compagno di reparto, Lewis Ferguson, sono sicuri di un posto al Mondiale rispettivamente con Svizzera e Scozia. Infine, salvo sorprese, al Mondiale non ci sarà Jonathan Rowe. La sua estate, dunque, continuerà a essere colorata di rossoblù.

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