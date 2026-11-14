De Silvestri vede il rientro: obiettivo tornare in gruppo lunedì

La pausa del campionato per la Nazionale offre al Bologna qualche giorno di riposo, ma per tutti non è ancora tempo di staccare completamente la spina. Mentre il gruppo approfitta della sosta, De Silvestri, Juan Miranda ed Enem proseguono i rispettivi programmi individuali, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle i problemi fisici e tornare a disposizione dello staff tecnico. Tra i tre, è De Silvestri quello che sembra aver compiuto i progressi più significativi: il difensore punta infatti a riaggregarsi ai compagni già all’inizio della prossima settimana, quando riprenderanno gli allenamenti.

Quando ripartirà la preparazione rossoblù?

L’appuntamento è fissato per lunedì a Casteldebole, giornata che segnerà la ripresa del lavoro collettivo dopo la pausa. La seduta permetterà allo staff di valutare le condizioni dei giocatori impegnati nel percorso di recupero e di cominciare a ricostruire il gruppo in vista del prossimo impegno. La situazione di Miranda ed Enem resterà da monitorare, con entrambi ancora impegnati in un programma differenziato per superare i rispettivi acciacchi.

Tornano anche i primi nazionali: nel mirino c’è l’Udinese

La ripartenza coinciderà inoltre con il graduale ritorno dei calciatori che hanno lasciato Bologna per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. I primi attesi in città sono Cambiaghi e Theate, che potranno così riprendere il lavoro con la squadra. L’attenzione si sposterà quindi sulla preparazione della sfida contro l’Udinese, primo obiettivo dopo la sosta. Per Palladino sarà importante ritrovare progressivamente tutti gli effettivi e verificare quali giocatori potranno essere recuperati in tempo per la ripresa del campionato.

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