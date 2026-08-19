Debutto al Dall’Ara: il Bologna sfida la Lazio e sogna in Coppa Italia

Per il Bologna di Domenico Tedesco sta per iniziare la vera corsa verso il campionato. Lunedì alle ore 18.30 al Dall’Ara scatta l’ora del debutto in Serie A contro una Lazio in piena crisi tecnica e ambientale, reduce da una dura contestazione della tifoseria che sta lasciando vuoti gli spalti.

Esordio al Dall’Ara contro la Lazio

L’avversaria di lunedì appare ideale per il primo impegno di mister Domenico Tedesco, chiamato a condurre i rossoblù contro una formazione biancoceleste ancora in cerca di quadra nella recente gestione di Gennaro Gattuso. La Lazio dovrà inoltre fare a meno di pedine fondamentali come Cataldi, Isaksen e Patric, a cui si aggiungono un paio di innesti ancora in fase di inserimento.

Nonostante un Bologna con qualche ritardo di condizione e alcuni tasselli difensivi ancora mancanti, la situazione complessiva è nettamente a favore dei padroni di casa. Guai però ad abbassare la guardia: la concentrazione deve restare altissima.

Le opportunità in Coppa Italia

Come riportato nell’articolo odierno di Davide Centonze su Stadio, il panorama favorevole non riguarda solo il campionato, ma si estende alla Coppa Italia. La clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova ha infatti spianato la strada ai rossoblù negli ottavi di finale. I ragazzi di Tedesco eviteranno l’incrocio con i biancocelesti, che la scorsa stagione li avevano eliminati ai quarti, e sfideranno una squadra di Serie B.

Il programma degli ottavi

A settembre si conoscerà l’avversario ufficiale: a contendersi il viaggio al Dall’Ara saranno il Palermo di Filippo Inzaghi (reduce dal 2-0 sul Lecce davanti a 33mila spettatori) e lo stesso Mantova guidato dall’ex Modesto. La gara secca degli ottavi si giocherà a Bologna in una data tra il 2 dicembre, il 16 dicembre o il 13 gennaio 2027.

Per la truppa rossoblù sarà un’occasione imperdibile per superare il turno contro un club di categoria inferiore e regalarsi un probabile quarto di finale a febbraio contro l’Inter. Prima di sognare in grande, però, l’attenzione resta tutta sul presente e sui 25mila tifosi attesi allo stadio per la prima di campionato.

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