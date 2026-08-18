Verso Bologna-Lazio: nervi tesi a Formello

Oggi scarico, domani allenamenti. Così inizierà il cammino della Lazio verso la prima giornata della prossima Serie A, che vedrà i ragazzi di Gattuso opposti al Bologna di Tedesco in uno scontro tra due società che stanno faticando a trovare il giusto bilanciamento in campo. Se per i rossoblu la questione è circoscritta alle sole amichevoli, però, ai biancocelesti è già spettata la prima delusione stagionale.

Nel primo turno di Coppa Italia i vicecampioni in carica sono stati eliminati in casa dal Mantova per 0-2. Una sconfitta che sì, è accettabile, ma potrebbe sprigionare alcuni malumori all’interno del centro sportivo di Formello.

Cinque assenti e un comunicato

Con Patric ancora da valutare, è ormai quasi certa l’assenza di Isaksen assieme a quelle di Cataldi, Artistico, Romagnoli e Nuno Tavares. Sugli ultimi due, o perlomeno sul loro futuro, inciderà molto anche il calciomercato, sapendo la situazione finanziaria del club capitolino.

Situazione finanziaria che preoccupa anche gli ultras. I gruppi di tifo organizzato hanno diramato un comunicato, definendo l’ultima uscita “umiliante” e chiedendo al mister di cambiare la rotta. «Avete speso tutti i jolly che avevate» – questa la rigida accusa rivolta al club.

Ambiente complesso

Il tesissimo rapporto tra la tifoseria biancoceleste e Lotito non è di certo una novità per gli appassionati di calcio ma, dopo la sconfitta rimediata dal Mantova in Coppa Italia, anche lo spogliatoio potrebbe risentire delle tensioni interne. Con il presidente attualmente a Cortina, il compito di messaggero è spettato al ds Fabiani, che avrebbe accusato uno scarso impegno dei giocatori, come riportato oggi su Stadio. Ancora una volta, però, Gattuso si è frapposto tra i suoi ragazzi e le dure parole del dirigente, facendo mea culpa e mettendoci la faccia.

Comunque, il volere dei piani alti ha obbligato l’ex ct della nazionale a togliere un giorno di riposo ai suoi ragazzi, rimettendoli al lavoro già da oggi. Va anche detto che il calciomercato non è stato clemente, con l’unico arrivo oneroso che risponde al nome di Davide Frattesi e alcune cessioni tuttora da concludere. Zaccagni stesso ha affermato di star vivendo il momento più basso da quando è arrivato nella capitale: la gara del Dall’Ara servirà agli aquilotti per ritrovare serenità e fiducia.

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