Delusione mondiale per Vitik, pesa il finale di stagione

Martin Vitik, 23enne difensore centrale del Bologna, sperava in un estate aldilà dell’oceano, dove a breve la sua Repubblica Ceca giocherà il mondiale. Purtroppo però il classe 2001 non ci sarà, il suo nome non fa parte neanche dei 29 pre convocati, dai quali Koubek sceglierà chi portare alla più grande manifestazione calcistica della stagione.

Una stagione di alti e bassi

Bologna è stato per Vitik un grande passo, arrivato dallo Sparta Praga per vivere la prima esperienza calcistica fuori dai confini nazionali. In patria aveva già vinto due campionati e una coppa, ma la voglia di mettersi in gioco e salire di livello era tanta. A Bologna ha trovato una rotazione che, al fianco di Lucumi e in alternanza con Heggem lo ha portato a totalizzare 30 presenze tra campionato e coppe.

C’è voluto del tempo per adattarsi ma il ceco di 193cm ha saputo trovare prestazioni importanti e il Bologna crede nella sua crescita anche per il futuro. Ha acquisito tanta sicurezza, è migliorato in un uno contro uno in cui ad inizio stagione ha sofferto tanto e ha potuto assaporare un campionato che nonostante le sue difficoltà, sopratutto a livello tattico lo ha sicuramente fatto migliorare.

Un finale in salita costa il mondiale a Vitik

Nell’ultima parte di stagione poche presenze e un infortunio gli sono costate la convocazione al mondiale. Un esperienza per maturare che sarebbe servita anche in ottica Bologna. L’ultima da titolare Vitik l’ha giocata in casa dell’Aston Villa, un epilogo pesante per via di un 4-0 che ha lasciato scorie poi rimosse anche nel gruppo.

Dopo Birmingham solamente uno spezzone di gara contro la Roma e infine l’infortunio alla caviglia che lo ha tolto dalla disponibilità di Vincenzo Italiano nelle ultime tre giornate di campionato. Ora Vitik si potrà concentrare sul recupero e la volontà di continuare a crescere in vista del prossimo campionato, sfruttando anche la “rabbia” agonistica che arriva da una mancata convocazione al mondiale.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

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