Di Vaio: «È chiaro che la volontà è continuare» (Stadio)

Il Bologna vive una fase storica che va oltre i risultati sportivi. La squadra allenata da Vincenzo Italiano rappresenta oggi un progetto solido, capace di unire società, città e tifoseria in un’unica identità. A raccontare il percorso e le prospettive del club è Marco Di Vaio, direttore sportivo rossoblù, ai microfoni di Stadio (Fabio Mandarini), che ripercorre le tappe di una crescita costruita nel tempo e guarda con fiducia ai prossimi obiettivi stagionali.

L’identità del Bologna come punto di forza

Secondo Di Vaio, il momento che il Bologna sta attraversando è il frutto di un lavoro lungo e coerente, iniziato anni fa e cresciuto stagione dopo stagione. Dalla Serie B fino ai palcoscenici più prestigiosi, il club ha saputo costruire una realtà credibile e competitiva, diventando motivo di orgoglio per la città. La partecipazione alla Supercoppa in Arabia Saudita viene vissuta come un traguardo meritato, conquistato sul campo e simbolo della maturità raggiunta dal progetto rossoblù.

La sfida con l’Inter e il Bologna chiamato a confermarsi

Guardando al confronto con l’Inter di Cristian Chivu, Di Vaio sottolinea come partite di questo livello richiedano intensità, concentrazione e personalità. Il dirigente ricorda il rispetto reciproco nato negli anni da avversari in campo, descrivendo Chivu come un giocatore elegante e mentalmente forte: “Gli piaceva giocare il pallone”. Per il Bologna, l’obiettivo è farsi trovare pronto e dimostrare di poter competere senza timori anche contro squadre abituate a certi palcoscenici.

Tifosi al centro: un sostegno che non manca mai

Un passaggio speciale è dedicato ai tifosi rossoblù, presenti in massa anche in una trasferta complessa come quella di Riyadh. Di Vaio evidenzia quanto questo attaccamento sia significativo, soprattutto considerando le difficoltà attraversate dal club negli anni passati. Il ds dichiara. “È tutto per loro. Il nostro dovere è di mantenere l’entusiasmo più alto possibile”. Oggi, dopo tanta sofferenza, la gioia condivisa con la squadra assume un valore ancora più profondo. Rappresentare Bologna e la sua storia calcistica a livello internazionale è una responsabilità che il club sente fortemente.

Italiano e la crescita del gruppo

Il lavoro di Vincenzo Italiano viene indicato come uno degli elementi chiave della stagione. Di Vaio lo descrive come un allenatore totalmente concentrato, capace di trasmettere competitività e mentalità vincente. Il tema del futuro verrà affrontato al termine dell’annata, anche perché il contratto in essere permette di lavorare con serenità. Il ds aggiunge: “Se i risultati sono questi, è chiaro che la volontà è continuare”.

Mercato, rinnovi e obiettivi stagionali

Sul fronte societario, sono in corso dialoghi per il rinnovo di Freuler: “Stiamo parlando con il suo agente, c’è la voglia di andare avanti”. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, il rientro di alcuni difensori ha ridotto le urgenze, consentendo valutazioni attente e mirate. Le priorità restano chiare: affrontare al meglio la coppa, senza perdere di vista campionato ed Europa. Il Bologna guarda avanti senza porsi limiti, con l’obiettivo di restare nelle zone alte della classifica e confermarsi tra le realtà più solide del calcio italiano.