Il Bologna di Raffaele Palladino può contare su una retroguardia che, numeri alla mano e contro le aspettative di inizio stagione, forntunatamente, si sta ritagliando uno spazio importante in questo campionato. Risulta infatti tra le difese più solide della Serie A 2026/27. A confermarlo è la speciale graduatoria pubblicata da La Gazzetta dello Sport, che mette in ordine le squadre del campionato in base ai gol incassati. Dopo dodici giornate, i rossoblù occupano il settimo posto con 15 reti subite, un dato che permette loro di precedere anche alcune formazioni di primo piano.

Bologna settimo tra le difese meno battute

Ecco la classifica delle dieci migliori difese della Serie A secondo i dati raccolti da La Gazzetta:

Lazio – 9 gol subiti Como – 10 Roma – 11 Juventus – 12 Milan – 14 Napoli – 14 Bologna – 15 Genoa – 16 Inter – 17 Cagliari – 17

La formazione rossoblù si trova dunque a una sola rete di distanza da Milan e Napoli, mentre alle sue spalle troviamo il Genoa, Inter e Cagliari. Un confronto significativo, che riflette quella che nelle ultime settimane è stata la capacità della squadra di mantenere una buona tenuta e solidità difensiva.

Gol fatti e subiti: l’equilibrio rossoblù

C’è un altro dato che merita attenzione. Dopo dodici partite disputate, il Bologna ha realizzato 17 gol, incassandone 15. Il bilancio restituisce quindi una differenza reti positiva di appena due marcature (+2), con una media di 1,4 reti segnate e 1,3 subite a partita.

Un equilibrio che si riflette anche nella classifica generale, dove la squadra di Palladino occupa attualmente il nono posto con 18 punti. La posizione è vicina a quella ottenuta nella graduatoria sopra riportata. Tuttavia, per continuare a crescere e avvicinarsi alle zone europee, il Bologna dovrà necessariamente trovare più continuità sotto porta senza perdere la solidità mostrata finora.

La qualità in difesa è già una base importante: adesso la sfida del Bologna è riuscire a trasformarla in un rendimento complessivo ancora più ambizioso.

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