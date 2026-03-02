LIVE Pisa-Bologna 0-0 al 45′. È ricominciata alla Cetilar Arena

Il Bologna fa tappa in Toscana per la 27ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Dalla tribuna stampa della Cetilar Arena, siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto Pisa-Bologna! La formazione di Vincenzo Italiano, a caccia di punti pesanti per consolidare il proprio ottavo posto in classifica a quota 36 punti.

Il momento delle due squadre e le statistiche

I rossoblù arrivano a questa sfida con un ottimo ruolino di marcia esterno: il Bologna ha infatti vinto 4 delle ultime 5 trasferte disputate in tutte le competizioni. Di fronte ci sarà un Pisa in netta difficoltà, fermo al diciannovesimo posto con 15 punti e a secco di vittorie dallo scorso 7 novembre (1-0 contro la Cremonese. Da quel momento, i toscani hanno collezionato 6 pareggi e 9 sconfitte in 14 partite.

La storia recente dei precedenti sorride al Bologna: il Pisa non batte i rossoblù in casa dal lontano 21 agosto 1985 in Coppa Italia e non è riuscito a segnare alcuna rete nelle ultime quattro sfide interne giocate contro i felsinei. Attenzione massima, come abbiamo visto nelle ultime uscite, all’approccio alla gara: il Bologna è la squadra della Serie A che segna di più nei primi 15 minuti di gioco (ben 10 reti), trascinata dai suoi capocannonieri Riccardo Orsolini e Santiago Castro (entrambi a quota 7 gol in campionato). Sarà inoltre il primo incrocio in carriera tra i due tecnici, Oscar Hiljemark e Vincenzo Italiano.

La cronaca live di Pisa-Bologna

(Aggiornamenti automatici – premere F5 o ricaricare la pagina)

Secondo tempo

46′ – È ripresa la partita.

Primo tempo

45’+5 – I rossoblù chiudono in attacco: cross dalla sinistra per Castro che liscia la conclusione a mezza altezza e la palla sfila. Feliciani manda tutti negli spogliatoi.

45’+3 – Il Bologna alza il baricentro per gli ultimi due minuti.

45’+1 – Cinque minuti di recupero.

43′ – Il Pisa si fa vedere da destra, il cross di Leris non pesca nessuna maglia nerazzurra. Padroni di casa ancora pericolosi subito dopo, Skorupski smanaccia fuori area come può un pericoloso campanile.

40′ – È di nuovo in campo il croato di origini italiane, che sembra comunque zoppicare.

38′ – A terra Moro, dolorante alla caviglia destra. Il Pisa protesta per diversi episodi avvenuti nell’azione precedente: Feliciani sembra faticare a tenere calmi gli animi.

36′ – Bologna ancora pericoloso con Cambiaghi, palla sul fondo. C’è la reazione della squadra di Italiano, che cerca di chiudere in crescendo i primi 45′.

35′ – Lunghissima azione manovrata del Bologna che infine trova il varco con Castro: l’argentino conclude di destro, ma il suo tiro colpisce il palo sinistro esterno.

31′ – Più Pisa che Bologna finora: i ragazzi di Italiano giocano di rimessa, in attesa del varco giusto per fare male alla squadra di Hiljemark.

28′ – Traversa del Pisa con Caracciolo, ma è tutto fermo per un fallo ravvisato da Feliciani. Per dovere di cronaca, l’arbitro di Teramo è finora contestatissimo dal pubblico pisano per una serie di fischiate al limite, poco comprensibili in diretta dai tifosi.

24′ – Primo vero squillo del Bologna: Castro viene lanciato in profondita e va al tiro, la conclusione finisce di poco oltre la traversa.

23′ – Il Bologna spezza il ritmo come può: prima la sostituzione di Vitik, poi Lucumì si ferma per allacciarsi le scarpe; l’ambiente nerazzurro si scalda e si innervosice.

21′ – E invece Vitik non ce la fa: il numero 41 viene sostituito da Casale.

20′ – Il Pisa non sta mostrando un gioco da penultima posizione in Serie A: toscani ancora pericolosi da sinistra, ma è fuorigioco.

17′ – Il pubblico della Cetilar Arena – Stadio Romeo Anconetani capisce il momento e alza la voce a sostegno della propria squadra. Il Bologna non ci sta e cerca subito l’offensiva dalla sinistra, ma Cambiaghi non riesce a rendersi pericoloso.

16′ – Azione manovrata del Pisa che cerca di rendersi pericoloso con due cross in rapida successione, ma prima Calabresi e poi Marin non pescano alcun compagno in area.

14′ – Dal calcio di punizione la squadra di Italiano non riesce a rendersi pericolosa.

13′ – I padroni di casa sembrano ever preso le contromisure al Bologna, che fatica a ripartire. Ma quando lo fa, si rende pericoloso: un’incursione di Freuler è stata fermata fallosamente sulla trequarti.

12′ – Il Pisa si fa vedere sulla fascia destra, poi il cross non sortisce alcun effetto: ma tutto fermo per fuorigioco.

10′ – Una bella chiusura di Vitik, appena rientrato, certifica come il difensore non abbia accusato il duro colpo.

7′ – Un tiro di Hojholt da fuori colpisce Vitik che cade istantaneamente al suolo. Non esitano a entrare i soccorsi, il numero 41 si rialza dopo oltre un minuto e sembra poter riprendere a giocare.

5′ – Il Bologna, oggi in maglia bianca, ha iniziato all’attacco questo match. 100% di possesso palla nei primi quattro minuti, a sottolineare l’attuale supremazia ospite.

1′ – È iniziata Pisa-Bologna!

Ore 18:28 – Le squadre sono entrate sul campo della Cetilar Arena. Tra poco il fischio d’inizio.

Il tabellino di Pisa-Bologna

PISA (3-5-2): Nicolas, Coppola, Caracciolo, Calabresi; Angori, Aebischer, Marin, Hojholt, Leris; Durosinmi, Moreo. All.: Oscar Hiljemark. A disp.: Semper, Luppichini, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Sortea, Vitik (21′ Casale), Lucumi, Joao Mario; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. All.: Vincenzo Italiano. A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Orsolini, Rowe, Ferguson, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez.

Arbitro: Feliciani (Teramo)

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

