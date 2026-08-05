Dovbyk – Cercasi assistman

Se – come sembra inevitabile – il gioco del Bologna subirà delle modifiche apportate dalle idee di Domenico Tedesco, chi ne beneficerà in primis sarà il nuovo arrivato Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino diventerà l’alfiere dei rossoblù e avrà il compito di capitalizzare in rete la mole di gioco prodotta dai compagni. In questo senso, Dovbyk avrà necessariamente bisogno di assistman all’altezza. E chi nella scorsa stagione ha dimostrato di avere le qualità nell’ultimo passaggio sono due (quasi) insospettabili. Nel 2025-2026, Cambiaghi, Miranda e Zortea hanno completato il maggior numero di assistenze. Sono sei gli assist dei laterali rossoblù: seguono in questa speciale classifica a quota cinque, Rowe, Dallinga e Holm (quest’ultimo unito agli altri due dimostra il valore e il lavoro fatto sui terzini dal Bologna).

Dovbyk – I gol a portata di mano

Nella classifica riportata da Massimo Vitali nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, gli altri calciatori che nell’annata passata hanno regalato gioie ai compagni, sono stati Castro a quota 4 assist, Dominguez (3), Bernardeschi, Freuler, Odgaard e Pobega (2 a testa). In tutto questo Orsolini si è fermato a quota uno, nonostante la balistica e i cross tagliati che l’esterno destro marchigiano è in grado di disegnare. Ipoteticamente con Dovbyk la musica cambierà: Tedesco farà di tutto per far convivere e progredire due giocatori di questo calibro.

Non solo: anche Rowe e Cambiaghi, come dimostrano i numeri, sono dotati qualitativamente in questo fondamentale. I terzini, inoltre, rappresenteranno l’ago della bilancia nella stagione del Bologna e di Dovbyk. Se i laterali difensivi manterranno le aspettative, allora i rossoblù avranno un asso nella manica (mica da poco) da giocarsi tutte le domeniche.

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