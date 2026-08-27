Dove vedere Atalanta-Bologna: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, streaming e probabili formazioni

Mentre Atalanta e Bologna si trovano all’interno di una trattativa di calciomercato delicatissima per l’eventuale trasferimento di Jonathan Rowe si sfidano nella seconda giornata di campionato. Le prime due gare di rossoblù e nerazzurri hanno visto i primi perdere contro la Lazio e i secondo vincere contro il Sassuolo.

Sarà una sfida delicatissima per il club rossoblù che, nel bel mezzo di un grande momento di rivoluzione della rosa, sfida un’avversaria di ottimo livello con grandi ambizioni. Dall’altra parte la Dea deve confermare quanto di buono fatto vedere durante la prima uscita contro gli emiliani sassolesi.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Atalanta-Bologna.

Atalanta-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 2^ giornata;

Partita: Atalanta-Bologna;

Data: lunedì 31 agosto 2026;

Orario: 20:45;

Luogo: New Balance Arena, Bergamo;

Canale TV: Zona DAZN su Sky, Sky Sport 251, Sky Sport Calcio;

Piattaforma streaming: DAZN, NOW TV e Sky Go.

Le probabili formazioni

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Heggem, Miranda; Amondarain, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.

A che punto siamo?

Per il Bologna quella contro i nerazzurri sarà la seconda uscita. Il club rossoblù cerca assolutamente risposte tecniche dopo la deludente prima partita contro la Lazio. In casa, contro i biancocelesti, la formazione di mister Tedesco non ha mostrato ancora particolari miglioramenti.

Contro gli orobici si aggiunge poi un’ulteriore difficoltà perché non ci sarà Oussama El Azzouzi davanti alla difesa a centrocampo. Il marocchino è andato ko per un problema fisico muscolare e non sarà in gruppo per il prossimo mese.

Nel frattempo, per la Dea, quella contro i felsinei sarà la quarta uscita stagionale. Dopo l’andata del preliminare di Conference League, la sfida col Sassuolo e il ritorno europeo, la squadra di Sarri arriva alla sfida contro i rossoblù in attesa di chiudere il mercato col botto.

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