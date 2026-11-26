Ci sono esperienze che, anche a distanza di anni, lasciano un segno indelebile. Emanuel Vignato, intervistato da TMW, è tornato a parlare del suo trascorso al Bologna, ripercorrendo alcuni dei momenti e delle figure più significative incontrate in rossoblù, da Sinisa Mihajlovic a Thiago Motta, e i compagni. Un viaggio tra ricordi, crescita e legami, accompagnato da una dichiarazione che racconta il suo rapporto con la città: «Di Bologna ho dei bellissimi ricordi. È probabilmente la squadra in cui mi sono trovato meglio». Le parole di Emanuel Vignato sulla sua parentesi a Bologna

Su Sinisa Mihajlovic e l’impatto che ha avuto nel percorso di Vignato:

«Credo che in quegli anni mi abbia aiutato tantissimo. Sono arrivato abbastanza giovane e, anche se venivo già da qualche anno di esperienza, lì c’erano giocatori con molta più esperienza di me. Con i suoi consigli mi ha aiutato ad ambientarmi e poi mi ha fatto giocare abbastanza. Sicuramente ho bei ricordi di lui. Mi diceva sempre di giocare come sapevo, senza avere paura, e di provare a fare sempre qualcosa in più. Mi ripeteva una frase: attaccare come un giocatore brasiliano, visto che mia mamma è brasiliana, e difendere come un giocatore italiano, perché mio papà è italiano».

Vignato su Thiago Motta:

«Quando è arrivato c’è stato un bel cambiamento, perché gli allenamenti erano diversi, così come il clima. All’inizio non eravamo partiti benissimo. Poi, pian piano, la squadra ha iniziato a capire le sue richieste. lo ero già andato via quando il Bologna ha raggiunto l’Europa, però già dopo un po’ si cominciava a capire quello che chiedeva il mister. Credo che si vedesse fin da subito che, a livello tecnico, fosse un allenatore molto valido. Anche quando i risultati non arrivavano, si capiva che aveva idee ben precise».

Su Zirkzee:

«Anche di lui ho bei ricordi. All’inizio aveva fatto un po’ di fatica a trovare spazio, perché c’era Arnautovic. Poi, nell’anno successivo, ha fatto vedere a tutti il giocatore che è. Ho bei ricordi sia a livello umano sia a livello tecnico, in campo. Credo che, se viene messo nelle condizioni migliori per rendere in base alle sue qualità, possa fare bene ovunque. È un giocatore con caratteristiche precise e, se una squadra punta su di lui, sa sicuramente come mettersi in mostra».

Sull’ascesa di Raimondo:

«Quando ero a Bologna, Raimondo veniva aggregato dalla Primavera alla prima squadra, ma si allenava sempre con noi. Ha esordito proprio quell’anno, credo nel mio primo anno a Bologna. Già durante gli allenamenti si vedeva che era un buon giocatore. Il mister non avrebbe mai portato un ragazzo ad allenarsi sempre con noi e a farlo esordire senza un motivo valido. Magari non ha fatto lo stesso percorso di Zirkzee, ma ha attraversato la Serie B per diversi anni e adesso è arrivato meritatamente a giocare in A».

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