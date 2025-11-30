L’emergenza è finita: riecco Cambiaghi e Rowe

Ce l’hanno fatta, quei due ragazzi terribili. Niente prolungamenti, nessun affanno, zero attese extra. Soltanto spinti dalla brama di tornare in campo, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe torneranno a disposizione appena dopo la sfida contro la Cremonese. E ci sarà da divertirsi, anche perché dovremo capire se, dopo queste prove comunque positive, Dominguez troverà spazio o muterà ruolo.

Pronti a partire: Cambiaghi e Rowe scaldano i motori

Ora, l’azzurro e l’inglese sono pronti a rientrare. Ma anche senza di loro i compagni hanno saputo gestire le difficoltà in maniera ineccepibile. D’altronde lo diciamo sempre a 1000chiacchiere rossoblu, in diretta ogni lunedì su Instagram, YouTube e Facebook, oltre a Radiabo: la profondità dell’organico a disposizione di Italiano è, probabilmente, la migliore in Italia. La striscia è proseguita pure senza le due migliori alternative in quella zona di campo ma, adesso che si gioca ogni tre giorni, servono come il pane. E i tifosi saranno accontentati: l’emergenza è finita.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

