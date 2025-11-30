Seguici su

L’emergenza è finita: riecco Cambiaghi e Rowe

Ci siamo: gli esterni stanno per tornare a disposizione

1 ora fa

Nicolò Cambiaghi crediti Bologna Fc 1909
Nicolò Cambiaghi (© Bologna FC 1909)

Ce l’hanno fatta, quei due ragazzi terribili. Niente prolungamenti, nessun affanno, zero attese extra. Soltanto spinti dalla brama di tornare in campo, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe torneranno a disposizione appena dopo la sfida contro la Cremonese. E ci sarà da divertirsi, anche perché dovremo capire se, dopo queste prove comunque positive, Dominguez troverà spazio o muterà ruolo.

Federico Bernardeschi esulta dopo il suo gol in Bologna-Salisburgo (4-1) (©Bologna FC 1909)

Federico Bernardeschi, che giovedì ha giocato a sinistra per sopperire alle assenze, esulta dopo il suo gol in Bologna-Salisburgo (4-1) (©Bologna FC 1909)

Pronti a partire: Cambiaghi e Rowe scaldano i motori 

Ora, l’azzurro e l’inglese sono pronti a rientrare. Ma anche senza di loro i compagni hanno saputo gestire le difficoltà in maniera ineccepibile. D’altronde lo diciamo sempre a 1000chiacchiere rossoblu, in diretta ogni lunedì su Instagram, YouTube e Facebook, oltre a Radiabo: la profondità dell’organico a disposizione di Italiano è, probabilmente, la migliore in Italia. La striscia è proseguita pure senza le due migliori alternative in quella zona di campo ma, adesso che si gioca ogni tre giorni, servono come il pane. E i tifosi saranno accontentati: l’emergenza è finita.

 

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

